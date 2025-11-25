商品被驗出蘇丹紅! 歐萊德董座哽咽:星國原料商欺瞞

生活中心／林詠琪、嚴文謙

化妝品驗出蘇丹紅，風波持續擴大，食藥署發現，台灣進口商亦鴻公司，從新加坡輸入的天然萃取原料，竟然驗出蘇丹紅，下游品牌包括綠藤生機、歐萊德等14家業者都受害，歐萊德董事長開記者會哽咽怒批，新加坡原料商欺瞞，問題商品已全數攔截，沒流入市面。

歐萊德創辦人兼董事長 葛望平 說：「既使是疑慮批次零流出，但是我們仍然決定陪伴我們最久的兩款產品今日永久停產。」

忍不住哽咽，淚灑記者會，歐萊德董事長葛望平，宣布未來永久停產，男用、女用養髮液，因為受上游外國廠商牽連，標榜天然的產品，竟然驗出"蘇丹紅"工業染料。

廣告 廣告

蘇丹紅化妝品風波延燒！ 歐萊德董座哽咽宣布２產品永久停產

桃園衛生局前往稽查。 （圖／桃園衛生局提供）歐萊德創辦人兼董事長 葛望平 說：「已經超乎我們的想像，為什麼會在天然中放出這樣的東西？我覺得這已經是犯罪行為了。我憤怒的是身為台灣的企業，我們被國外的大廠欺瞞，一起受傷害的業者，我們買到的是1公斤3萬7千多到6萬多塊錢，也就是200倍到300倍的價格。」

以高價買1公斤的純天然原料，卻換來蘇丹紅成分，讓董事長怒批新加坡原料廠商欺瞞，目前受影響的半成品已全數封存，準備外銷的3千多瓶也完成攔截，問題產品都沒流入市面，但為了民眾安心，曾購買過養髮液的，都能換其他商品。

蘇丹紅化妝品風波延燒！ 歐萊德董座哽咽宣布２產品永久停產

歐萊德董事長葛望平與總經理蔡怡穎，出面召開記者會。（圖／民視新聞）歐萊德創辦人兼董事長 葛望平 說：「我們會全力地配合主管機關追查上流的責任，那這次我們的損失，我們現在初步的評估，大概最少要一億以上。」

不只歐萊德，食藥署調查發現，台灣進口商亦鴻公司，從新加坡輸入的問題原料，流入綠藤生技、無患子等14家業者，共18項檢出蘇丹色素，其中，古寶無患子研發的亮澤修護潤唇膏，5977支已封存，並提供無條件退款。

無患子研發經理 莊雅雯 說：「其實新加坡的公司他也有提供不含蘇丹紅的檢驗報告，所以對這件事情其實我們也非常困惑。11月17號食藥署已經完全制定了檢驗方法，所以我們現在陸續跟SGS接洽中。」

台灣首見化妝品驗出蘇丹紅，外界懷疑新加坡原料廠商，是蓄意添加，食藥署已通報當地政府，要求了解情況。





原文出處：蘇丹紅化妝品風波延燒！ 歐萊德董座哽咽宣布２產品永久停產

更多民視新聞報導

台男組「打炮團」尋歡！1人爆HIV陽性「整團衝醫院」醫驚：中了

刪掉全國定假日「換週休三日」！他提「最爽版本」網嗨爛：怎輸？

知名演員梁佑南力挺果農！打工換果樂開懷！

