商圈再造 竹市舊城成果市集 歡迎來挖寶

新竹市政府20日在東門街舉辦「當我們圈在舊城」成果市集，呈現年度商圈再造復興計畫成果，市長高虹安（前右二）邀請全國民眾來挖寶。（陳育賢攝）

新竹市政府20日於東門街舉辦「當我們圈在舊城」成果市集，現場集結舊城輔導店家與在地特色攤位20家，並安排舞台演出、市集巡禮與互動體驗，呈現年度商圈再造復興計畫的整體成果，市長高虹安也邀請全國民眾多來竹市舊城走走，有許多特色店家與百年老店等大家來挖寶。

高虹安表示，舊城區是新竹市最具文化底蘊的街區，市府透過舊城商圈輔導計畫協助青年創業者發展品牌，也陪伴老字號店家持續轉型，使舊城在保留歷史風貌的同時，更能以多元的方式展現舊城生活魅力。

她說，今年度舊城商圈再造復興計畫共輔導15家店家，從品牌敘事、店面形象到社群推廣，展現具體成果。其中，「想．做書店」以Podcast節目建立內容平台，從書店視角訪談地方職人，透過聲音記錄推動舊城故事的延伸與傳播。

老字號「金德興棉被店」則新增品牌故事牆，呈現店家歷史與棉被製作流程，使工作空間轉化為可與消費者互動的敘事場域，進一步提升品牌的溫暖形象。

「814麗香冰店」與「吉草堂青草舖」今年完成招牌、價目牌與商品貼紙等視覺優化，強化店家辨識度與整體呈現；「文林堂」推出5款以新竹歷史為題的書籤，豐富舊城文化內容的延伸。

計畫也支持青創品牌發展，「吉屋甜食」推出專屬保冷袋，提升產品保存品質；「小食光餐吧」則透過社群影像拍攝提升線上能見度，呈現今年輔導成果已在老店與青創之間形成多元且相互呼應的商圈面貌。

產發處補充，此次市集也邀集多家新竹在地業者共同參與，歡迎民眾在日常生活中多走訪舊城，體驗更多富含故事與情感的在地店家。