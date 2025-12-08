商圈夜市券助攻應援好運 高雄夜市迎接粉絲續攤潮 人潮成長四成以上

（圖／高雄市府經濟發展局）





韓國年度娛樂指標活動「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）十週年」以及「ACON音樂節」於上週末在世運主場館盛大登場，包含IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等頂尖卡司齊聚一堂，吸引各地粉絲齊聚高雄。不僅創下12月6日單日運量達35萬1,267人次，突破11月22日TWICE演唱會全日運量34萬9,931人次紀錄，再創2025年度單日運量新高。高雄市政府也延續推出憑演唱會門票兌換50元商圈夜市優惠券，帶動夜市人潮業績成長突破四成。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔表示，今年AAA亞洲明星盛典首度移師世運舉辦，不僅為高雄帶來龐大的追星粉絲，更成功替在地產業注入了經濟動能，並彰顯高雄作為國際活動首選城市的能力。市府為了讓每位樂迷來高雄都能有賓至如歸的體驗，將服務細節延伸至各個角落，從透過50元商圈夜市優惠券暢享在地特色小吃，到交通、旅宿、百貨和觀光等各式響應優惠，提供最全面的城市接待服務，希望讓追星樂迷在享受音樂之餘，也能盡情品味高雄美食和美景，並延續這份難忘的感動回憶。

（圖／高雄市府經濟發展局）

六合夜市總幹事詹金翰也說，近年國際級演唱會在高雄舉行，六合夜市不僅成為歌迷的續攤補給站，更有許多大明星驚喜現身品嚐小吃。上週AAA集結多組韓國重量級藝人來到高雄，從週四晚上就有許多粉絲來六合夜市「提前待命」，更幸運成功巧遇偶像，在Threads上驚喜感謝「商圈夜市優惠券」助攻追星好運！週六晚間，近8小時的典禮結束後，六合夜市成為「Encore舞台」，好幾個攤位前的排隊人流一路延伸，點餐速度快到讓攤商們手沒一刻停下來，熱度完全不輸典禮現場，整體人潮比平日足足多出4成以上。

中央公園商圈理事長林濬鴻表示，玉竹街一直是高雄年輕人的潮流據點，隨著環境修繕完成，越來越多服飾店、咖啡店以及餐酒館進駐，加上鄰近百貨飯店選擇眾多，成為追星族來高雄的熱門踩點行程。上週五下午就有許多韓星粉絲來商圈採買手燈、小卡、痛包等「應援裝備」，演唱會結束後，眾多粉絲返回中央公園一帶，觀賞聖誕燈飾，再到商圈續攤喝咖啡、小酌，直到夜間仍有眾多熱情不減的歌迷前來，夜生活榮景再現。

瑞豐夜市「宏興港式脆皮燒肉」老闆黃先生表示，很感謝市府推出商圈夜市的優惠券活動，對我們攤商幫助很大，業績至少增加3成！尤其這幾天因為有大型娛樂活動，追星族全部往這裡跑，瑞豐夜市從週五開始就湧現人潮，攤位前排隊的人明顯變多，買氣直接大爆發。

（圖／高雄市府經濟發展局）

「Naughty Girl 淘氣女孩氮氣飲品」店長Arum提到，我們店主打免費為歌迷提供應援聚會的活動場地，高雄今年可說是演唱會的超級主場，讓店內幾乎不分平假日，都人潮滿滿、笑聲不斷。加入商圈夜市優惠券合作店家之後，有更多外地歌迷憑券來店消費打卡，以及領取idol應援物，後續又在社群平台分享，加乘之下，來客數及營業額都大幅提升超過2成，讓我們這樣的小店實質受惠，真的非常有感。

經發局補充，韓國人氣男團SUPER JUNIOR將於明年1月在高雄巨蛋舉辦20週年巡迴演唱會，還來不及兌換商圈夜市優惠券的歌迷們，歡迎把握機會持演唱會票根前往指定捷運站點換取；另外，優惠券使用期限至明(115)年2月28日，提醒粉絲們千萬別錯過，趕緊前往高雄40+處商圈夜市及400+家特色店家使用。更多資訊，隨時請留意商圈夜市優惠券官網(https://www.khafterparty.tw/)或經發局FB粉絲團及IG(@edbkh)。

