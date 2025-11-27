商圈徒步區無法源 中市府助解套

台中市共計23個商圈，部分商圈擁有行人徒步區，但於法無據，汽、機車穿梭其中無法可管，市府將制定管理辦法解套，但多位市議員認為，單靠商圈管委會難以承擔，要求市府提出總體計畫，不過，市議會法規委員會27日仍通過「台中市商店街徒步區畫設及管理維護辦法」。

台中市包括精明一街、繼光街、電子街等商圈擁有行人徒步區，繼光街、電子街因榮景不再，常見汽、機車穿梭其中；精明一街雖依舊熱絡，但仍有機車騎入，現行《台中市商店街區管理輔導自治條例》有提及行人徒步區，卻沒有設置管理辦法，導致商圈徒步區於法無據。

市府訂定「台中市商店街徒步區畫設及管理維護辦法」尋求解套，經發局副局長林敏棋說明，該辦法規定設置徒步區須由管委會徵得過半數徒步區兩側所有權人及公司行號同意，以計畫書向市府申請並辦說明會，試辦最多2個月，若獲超過三分之二居民及店家同意，即可畫設徒步區。

市議員黃守達認為，規畫徒步區需要高成本，包括研究車流及人流等，都要請顧問公司，光靠管委會難以承擔，各縣市常出現立意良善卻執行不力窘境，讓管理辦法形同虛設，要求市府提出總體計畫，說明如何協助商圈設置徒步區。

市議員江肇國表示，中西區很多商圈，包括電子街及繼光街，這些商圈的徒步區當初以城鄉風貌計畫設置，如今榮景不再，要重新取得兩側商家同意有困難，恐致擾民。

市議員林昊佑表示，台中擁有全國最高的家戶持有汽機車比例，但大眾交通運輸不如台北發達，兩地習性不同，台中市民習慣騎機車直達店家前，商圈徒步區恐成效不彰。

林敏棋說明，除了管理辦法規範外，另有商圈輔導專案，提供申請徒步區商圈專業人力協助，台中23個商圈中，已掌握精明一街較有條件，其他如電子街、繼光街等商圈較無意願，各管委會可依據自身需求判斷，沒有強制性，市府訂定辦法是為了讓商圈於法有據；主席黃馨慧最後裁示全案通過。

精明一街商圈總幹事陳俞竹表示，精明一街商店街平假日遊客眾多，機車來來往往，遊客常反映有安全疑慮，針對設置行人徒步區，目前兩側商家均有共識，持續推進中。