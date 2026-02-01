商場停車費怎麼省？男星實測1招「150秒變0元」 網讚：台灣人的小默契

黃宏軒分享一招私藏的「省停車費」招數。（圖／翻攝自Instagram／@xuan_0814）

28歲男星黃宏軒，因出演《飛魚高校生》、《歸還世界給你》等電視劇得到不少粉絲喜愛，近日他於社群平台分享私藏的「省停車費」招數，讓許多網友大讚「台灣人的小默契」、「感謝前人種樹」。

黃宏軒日前在Instagram分享一段影片，他站在商場的停車繳費機前，表示想教大家一個「秘密招數」，第一步先把車號輸入完畢，再來翻找機台旁邊「很多人不用的折扣券」，接著一張一張嘗試，幸運的在第2張就折抵成功，150元停車費瞬間歸零，無需額外繳費就可以出場。

黃宏軒也提到，他平常也會把用不完的券放在機台旁，讓有緣人可以使用，「有多的折抵券，放在箱子上就好，讓下一個人也能用到，一起打造善的循環！」

影片曝光後，迅速吸引超過4.5萬人按讚，不少網友紛紛在底下留言，「太強了啦！謝謝好心人」、「這招真的不錯」、「學到了！下次沒停車也要拿券去放」、「這真的是台灣人的善」、「感謝前人種樹」、「台灣人的小默契」、「我在百貨公司上班！還真的不知道有這招耶」。

也有人說，「我也是每次都會留給下一位」、「我用不到也會放那裡大家一起共用，非常的好，真是一個良好的習慣」、「我們家也會放著給大家用」、「上次忘記拿券，到繳費台一看真的有其他人留下的券，成功折抵！」、「我們都有共同的默契，折抵夠了就放旁邊，會有人使用的」、「僅限後面沒有人排隊使用」、「之前遇到一個路過的清潔人員也會主動告知旁邊的都可以用」、「我都會大喊『誰有不需要的折抵券』」、「我都放旁邊，結果有一次看到打掃阿姨全部丟掉」。

