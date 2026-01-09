商場夢碎？鳳山「空中鳳城」4度流標 高市環保局、台鐵便當進駐

高雄市議員鍾易仲透露，鳳山車站除台鐵便當體驗館外，高雄市環保局也將進駐。（任義宇攝）

鳳山車站「空中鳳城」商場招商不順，目前台鐵公司已收回自營，預計改造為台鐵便當體驗館，不過高雄市議員鍾易仲透露，高雄市環保局也將進駐，改善目前辦公空間不便問題。不過網友認為「有點可惜」，如此便利的車站應可導入更多公共服務設施。

據了解，鳳山車站「空中鳳城」10樓站體大樓，台鐵雖四度釋出商業空間並祭出壓低權利金、免房屋稅等優惠條件，仍乏人問津，卻因動線規劃、單電扶梯設計及樓板高度等不符商場使用需求，業者勘查後多持保留態度，導致招商屢屢失敗，目前台鐵公司已收回自營，預計改建為台鐵便當體驗館。

高雄市議員鍾易仲表示，鳳山「空中鳳城」歷經四次流標，鐵道局已不再委外統包招商，改依內部空間結構自行規劃招商，除台鐵便當體驗設施進駐外，傳出高雄市環保局部分單位也將進駐，目前內部已在裝潢改建。

鍾易仲認為，環保局現址位於澄清湖畔，辦公空間有限且停車不便，隨著局處升格與人員擴編更顯侷促，進駐空中鳳城不僅能有效利用閒置空間，也能帶動人流、就業與周邊發展，為車站注入新機能。

鍾易仲指出，自己曾赴空中鳳城會勘，認為內部空間具發展潛力，並建議改變招商模式，採分區規劃以提升靈活運用避免空轉。他並提到，第85期重劃區招商正如火如荼進行，曹謹路也已完工通車，紓解交通瓶頸。只要政府踏實努力、靈活招商，鳳山火車站周邊發展仍值得期待。

不過網友留言認為「有點可惜」，認為鳳山車站屬於大眾運輸場館，雖然商場招商不順，也可導入公共服務設施，包含長照、幼教等，甚至是國民運動中心，而不只是單純的辦公空間。

