商場大火釀60死！警消「1間店發現30具焦屍」嘆：恐關門自救卻害罹難

巴基斯坦最大城市卡拉奇（Karachi）的知名地標「古爾廣場」（Gul Plaza）於17日晚間發生大火。圖／翻攝自X

巴基斯坦最大城市卡拉奇（Karachi）的知名地標「古爾廣場」（Gul Plaza）於17日晚間發生大火，死亡人數上升至60人。救援人員在購物中心夾層的一家餐具店中發現了至少30具遺體。

根據外媒報導，火災發生於17日晚間，古爾廣場是一座擁有1200家商鋪的三層建築群，面積約8000平方，為卡拉奇歷史中心十多年來最大規模火災。火勢燃燒超過24小時才被初步撲滅，但餘燼中仍有陰燃碎片引發小範圍火焰，消防隊於19日再次展開滅火行動。

南部警區副警監賽義德·阿薩德·拉扎（Asad Raza）向媒體表示，這些罹難者當時將自己關在餐具店內以求自保。警方目前正在建築物各層採集樣本，並將對屍體進行檢測，以確認是否含有硫磺或其他爆炸物。

餐具店老闆透露，他的店內發現了30具遺體，當時包括他的堂兄弟、員工及顧客都在店內。法醫表示，已有21具遺體從商店送往醫院，但目前尚無法確認是否包括所有人的遺骸，「從今天早上開始，送往醫院的僅是遺體殘骸。」

信德省（Sindh）首席部長穆拉德·阿里·沙阿（Murad Ali Shah）對罹難者家屬表示慰問，並指示相關部門提供全力協助。他強調，省政府將不會讓家屬孤立無援。

專員表示，古爾廣場火災的調查相當複雜，需從多角度審查事件原因，並指出「不應由單一機構負責」。截至目前，86人仍被列為失蹤，其中部分罹難者的遺體已從廢墟中找到。

拉扎指出，目前尚無證據顯示火災與恐怖主義有關。南部地區副專員則表示，當局正在收集缺乏消防安全措施的舊建築數據，並已停工或封閉多棟違規在建建築。科索補充說：「只要還有失蹤者，這棟大樓就不會被拆除。」

當地居民表示，事發商店原為迎接婚禮季進行促銷，營業至凌晨2點，而平時晚上10點就關門。拉扎補充，失蹤者和店主之前曾表示，當時店內人數眾多，遇難者可能原以為火勢可控，把店門關上，卻在等待過程中不幸窒息身亡。目前救援隊仍在損壞建築內搜尋，並持續進行確認和清理工作，最終死亡人數將需依靠DNA檢測報告確認。



