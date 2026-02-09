商場推車高速甩尾！2男拍片遭家樂福提告 90度鞠躬道歉：願意承擔責任

兩名男子在家樂福使用嬰兒用推車拍片，遭到家樂福提告。圖／翻攝自當事人IG

近日「重慶重機」的抖音影片爆紅，讓不少網紅爭相模仿，近日有兩名男子跑到家樂福青海店用兒童專用推車拍片，過程中還踩在推車上，頭戴安全帽在商場內部滑行甩尾，遭到家樂福喊告。對此，2名男子道歉坦承疏忽，並表示會深刻檢討。

2男家樂福推車甩尾 下秒挨告了

近日有兩名男子在IG上傳一則影片，內容是模仿「重慶重機」的影片，兩人到家樂福青海店使用兒童專用推車拍片，兒童用推車載著兩人，頭戴安全帽在商場內部滑行甩尾。影片曝光後，引發網友熱議，不少人出言質疑是不良示範。

廣告 廣告

對此，家樂福留言表示，賣場手推車屬於營運設備，僅供消費者正常購物用途使用，影片中的行為有安全風險，「可能危及您本人及其他顧客的安全，亦不符合使用規範。為維護所有顧客的安全，避免造成公共意外，並影響其他顧客消費權益，敬請停止並避免再次發生，謝謝配合」。此外，家樂福透露，為了避免行為遭人模仿，目前已經對兩名男子提出妨害名譽告訴，全案進入司法程序。

2男鞠躬道歉：願意承擔責任

兩名男子挨告後在IG發布聲明道歉，表示為了創作內容，使用賣場內的兒童推車進行拍攝，沒有充分考量公共空間的規範與影響，導致家樂福因此收到大量客訴，甚至產生後續法律問題。他們坦言，「這一切的責任，都來自於我們對行為後果的輕忽與不成熟判斷。我們深刻反省，也願意承擔應有的責任，並誠心向受到影響的單位與人員致歉」。兩人也承諾未來將會在創作時更謹慎，用更負責任的態度回饋粉絲。

另外，兩名男子也發布影片表示，未來拍攝時將會三思而後行，也一定會徵求店家同意，雖然拍攝影片的初衷是為了帶給大家歡樂，但是不能用錯誤的方式創作。影片中，兩人也向家樂福90度鞠躬道歉，並強調「希望能以我們為戒，讓台灣拍攝風氣更加美好，我們也會持續進步」。



回到原文

更多鏡報報導

找未成年「台灣甜心」上摩鐵滾床！高雄男付8千完事 下場慘了

逾9成日女不敢單穿瑜珈褲！過來人曝「像裸體出門」：會嚇到別人

拐賣17兒童！人販子余華英「作案細節」再披露 家屬痛心：骨肉分離30年

41歲女星閃離富商「變這樣」！徐寅永暴肥10公斤 親吐整形副作用：假體全拆了