商場花壇挖出白骨！她除夕前人間蒸發 警靠1張老照片破28年驚天懸案

中國四川瀘州公車商城發生一起跨越28年的離奇命案。1997年除夕前，一名經營服裝店的吳姓女老闆無故失蹤。直到2025年6月，商場九樓花壇翻修時驚見一具白骨，經確認正是吳女。警方循線追查，發現當年同行陳姓女子涉有重嫌，其不僅改名換姓甚至整容逃避追查。經查，陳女夥同前夫楊男因欠債無力償還，將吳女殺害埋屍並劫財。目前2嫌已落網。

根據綜合中國媒體報導，四川省瀘州市龍馬潭區公車商城於2025年6月7日清晨進行整修作業時，工人在敲破九樓花壇的瓷磚後，赫然發現一具蜷縮在狹小空間內的白骨。警方獲報後立即展開調查，一條塵封28年的線索進而隨之浮出水面。據悉，1997年2月1日，即農曆除夕前夕，該商場2樓服裝批發店的老闆吳姓女子離奇失蹤，從此人間蒸發。

專案組透過家屬提供的2張老照片取得關鍵突破。一張是吳女與兒子的合影，照片中其穿著的衣物與白骨身上殘留的布料驚人一致；另一張化妝照顯示吳女左手戴有2枚戒指，但現場骸骨旁卻無任何首飾，案件疑似涉及搶劫。警方隨即排查當年商場30多名員工，一名門市人員回憶指出，吳女失蹤當天，是被商場另一名服裝老闆陳姓女子叫走的。

警方循線前往陳女位於瀘縣的老家走訪，從陳女兄長口中得知其已在上海多年，且進行化名。調查發現，陳女早年利用戶籍系統未聯網的漏洞，多次偽造資料並遷移戶口，甚至說服一名與其身分證號碼重號的女性修改號碼，成功將假身分「洗白」。更令警方起疑的是，陳女近年多次往返南韓，疑似透過整容改變容貌以逃避追查。

儘管容貌已變，警方仍透過檔案室一張陳女20多年前的身分證舊照，讓商場老員工指認出該女即是當年的陳女。2025年9月12日，警方對陳女實施限制出境措施。11天後，因出境受阻的陳女主動聯繫警方飛回瀘州說明情況，隨即遭逮捕。其有前科的楊姓前夫也隨後被證人指認案發前曾現身商場。

經審訊，真相終於大白。當年吳女曾借款人民幣4萬元給陳女，陳女與楊男因無力償還，竟心生歹念，將吳女誘騙至商場4樓店面內掐死，搜刮其身上金銀首飾後，將屍體移至九樓花壇掩埋。這起被水泥瓷磚封存28年的驚悚命案，終於在警方鍥而不捨的追查下宣告偵破。

