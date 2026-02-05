商家把待售禮盒堆放騎樓影響通行 八德警方開單告發

【記者張沛森／桃園報導】配合農曆春節期間民眾添購年貨，各商家無不積極備貨因應，但桃園市八德區一家便利商店卻把大量待售的禮盒堆放在店門口的騎樓下，因已妨害行人通行，轄區警方今天（5日）派員取締開單告發，並責令店家移置貨物、消除路障。

據指出，位於八德區忠勇街和義勇街口的一家便利商店，把待出售的禮盒堆在門口的騎樓下，甚至還裝置透明的塑膠簾子區隔，因為已妨礙行人通行順暢，有網友把影片PO上網，並稱這就是「台灣騎樓的日常」！

轄區八德警分局表示，有關網傳影片，物品擺放騎樓情形，已違反道路交通管理處罰條例第82條1項規定，可處行為人或雇主1200以上2400以下罰鍰，警方在今天已派員前往取締開單告發，並責令行為人移置貨物，消除道路障礙。

商家移置堆放騎樓貨物。翻攝畫面

