商戰劇贏收視、姊弟戀18場吻戲奪熱搜？陳曉陳妍希「新劇對打」戰況曝光

今年二月，大陸男星陳曉與台灣女星陳妍希宣布結束九年婚姻，震驚演藝圈。時隔不到一年，這對「前任夫妻」竟在影視戰場上迎來了戲劇性的隔空交鋒！近期，陳曉主演的古裝商戰正劇《大生意人》與陳妍希的現代偶像劇《狙擊蝴蝶》先後開播，引發了網友的高度關注。究竟是硬派的商戰正劇更勝一籌，還是充滿話題性的姊弟戀更能抓住觀眾目光？這場「新劇對打」的戰報，揭示了令人玩味的反差。

前任新戲同檔登場，網友驚呼「巧合太戲劇化」

陳曉與陳妍希今年2月正式宣布結束九年婚姻。恢單後的兩人迅速投入工作，沒想到新劇幾乎同步上線，意外形成「前任對打」的戲劇性場面，也讓不少網友質疑這是否為平台刻意營銷。

而隨著播出進度往前推，兩部劇的表現差異逐漸浮現，討論焦點也從「前任同檔期」轉向「兩部劇到底誰更熱」。

陳曉主演的《大生意人》（左）與陳妍希主演的新劇《狙擊蝴蝶》（右），剛好在相近的時間上線，彷彿冥冥之中，形成前夫妻檔「無言的對打」。（圖／翻攝自微博）

陳曉《大生意人》收視驚人：古裝商戰強勢衝榜

以男性視角打造的古裝商戰劇《大生意人》，憑藉高質感製作與緊湊敘事，開播僅 27 分鐘收視率即破 3，首集更橫掃多項酷雲數據紀錄，展現央視強力帶動的收視能量。

然而，與亮眼的電視收視相比，《大生意人》在網路聲量上卻顯得相對冷靜。熱搜次數不多，被網友笑稱是「收視腳蹬子、熱搜小透明」：彷彿觀眾在電視前看得很投入，但上網發文的卻不多。

陳曉主演的《大生意人》收視驚人。（圖／翻攝自微博）

陳妍希《狙擊蝴蝶》熱搜連環爆：姊弟戀、吻戲與凍齡效果吸睛

相較之下，《狙擊蝴蝶》的收視沒有《大生意人》高，但網路爆點卻一波接一波。「18 場吻戲」、「姊弟戀設定」、「陳妍希凍齡」等話題接力登上熱搜，抖音相關話題播放量更衝破 6.3 億，熱度遠超對手。

此外，更令人意外的是，陳妍希這次獲得「神級人脈」助攻：劉詩詩、林心如等超過 20 位藝人接力幫忙宣傳，瞬間讓《狙擊蝴蝶》的曝光度再上一層樓。

陳妍希和周柯宇在劇中上演姐弟戀：《狙擊蝴蝶》的「18 場吻戲」話題性十足。（圖／翻攝自微博）

角色設定與現實對照，引爆「戲如人生」聯想

令人玩味的是，《狙擊蝴蝶》劇情講述女主遭前夫背叛，離婚後與自己資助的男學生發展情感。角色命運與陳妍希近期人生階段被網友放大聯想，也推動討論度持續攀升。

不少觀眾直言：「戲裡戲外都太巧合」「這根本是帶入感最強的角色」。也因這樣的情緒共鳴，《狙擊蝴蝶》被不少劇評看好，有望成為年底殺出的黑馬劇。

商戰硬實力 vs. 姊弟戀話題性：兩劇各自搶攻不同戰場**

儘管收視、熱度各走兩端，但可以確定的是，陳曉與陳妍希的新劇，藉由「前任同檔」的戲劇效果，加上劇作本身的風格差異，已成功在年底劇市占下重要一席。

商戰正劇的沉穩敘事，對上姊弟戀偶像劇的高話題性：這場戲裡戲外的「前任對打」，顯然還未落幕。

