商戰實境秀激發創意潛能 世新大學企管系帶高中生模擬經營企業

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

高中生也能當老闆！世新大學企業管理學系於寒假舉辦「2026世新企管BOSS營運實境秀」，吸引眾多對商管領域有興趣的高中生參與。活動中，學員化身一日CEO，透過模擬商業經營，體驗真實商戰的刺激挑戰，並學習企業管理的核心決策，為未來升學與職涯規劃提供寶貴的方向與靈感。

世新大學為高中生舉辦「2026世新企管BOSS營運實境秀」。（圖／世新大學提供）

世新大學校長陳清河表示，企業管理是一門結合專業知識與實務技能的學問，參與營隊的學員不僅能學習到如何管理企業，更能接觸到AI時代下的最新管理工具。他認為，這次營隊不僅幫助學員探索商管潛能，也讓大家對企業經營有更具體的認識。管理學院院長江岷欽則指出，優秀的管理者不僅需要專業知識，還需具備敏銳的眼光、學習能力與判斷力，才能在商業世界中脫穎而出。他表示，管理的本質是帶領團隊完成目標，這需要自律、投資眼光與抓住機遇的能力。

廣告 廣告

世新企管系營隊學員化身一日CEO，學習企業管理的核心決策。（圖／世新大學提供）

此次營隊的一大亮點，是透過「MBS商業儀表板」模擬企業經營情境，讓學員在限時內完成生產、行銷與財務等核心決策。特波國際總監陳芳瑩在課程中分享了定價策略與資金運用的重要性，並強調成本控制與市場應變能力對企業經營的關鍵影響。此外，世新企管系主任姚成彥也帶來專題演講，探討「AI時代下的新『企』機」，啟發學員思考如何將人工智慧技術融入企業管理，提升經營效能。學員們也在活動中參加「巔峰對決」競賽，模擬真實商業競爭，展現創意與策略，爭奪「超級BOSS」的榮耀。特波國際董事長蕭世貴也親臨現場，為學員分享BOSS系統的實務應用與競賽資訊。

世新大學企業管理學系以培育具備「AI賦能管理」與「傳播能力」的跨域創新人才為目標，並透過模擬經營比賽與產學合作，著重培養學生的實戰能力與決策思維。其卓越辦學成果在114學年度以新生註冊率100%再次蟬聯全台企管類第一，展現了系所的專業實力與吸引力。本次營隊則讓高中學員提前體驗企業經營的核心挑戰，同時充分展現世新企管系在商業教育上的創新與實務結合，為學員們帶來了一場深具啟發性的學習體驗。

更多FTNN新聞網報導

「茶鄉」名間鄉擬建焚化爐引爭議 農業部：會做好把關

冬季赴日滑雪旺季！日本人提醒2大當地人雷點：負面反應非常激烈

掛號也有黃牛！皮膚科代排喊價1500元 衛生局：最高可罰25萬

