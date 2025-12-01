商旅「天花板大崩塌」他躺床遭砸！超扯畫面流出…業者喊聲了
生活中心／曾郁雅報導
許多人都有出門在外入住飯店的經驗，近日就有一名太太PO出一系列讓人心驚畫面，控訴自己老公入住某商旅竟發生「天花板掉下來」的誇張情況，造成老公全身多處擦挫傷，讓她不敢相信竟會發生這種事，怒吼：「真的是瞎爆了！」，並更新商旅後續處理「就包了個小紅」，同時主管也沒有聯絡家屬，讓她無法接受、直接在社群曬出事發經過，貼文迅速在網路發酵，讓商旅官方也緊急跳出來聲明了。
商旅天花板崩塌砸向大床畫面曝光。（圖／翻攝自臉書社團@爆料公社二社）
一名網友在臉書社團「爆料公社二社」怒發文透露自己老公入住桃園某旅館「被天花板砸到」，他說明老公抵達旅館跟她報告之後，晚上11點躺床準備休息，當下就聽到天花板有奇怪聲音，當時還以為是樓上有東西掉下來，沒想到不久之後「天花板就掉下來了」，幸好她老公反應迅速立刻護住頭部，最後「只有擦挫傷」，原PO傻眼：「重點是掉的不是天花板的碎片，是水泥牆壁的碎片耶！一間飯店經營發生這種事情真的是瞎爆了！！！」。
旅客身上多處擦挫傷，讓其妻子跳出來發文講述事發經過。（圖／翻攝自臉書社團@爆料公社二社）
突發狀況不只讓原PO老公受到驚嚇，連不在現場的家屬也很擔心，原PO感嘆還好老公反應快，否則砸到頭部，「飯店是能負擔什麼責任？」，緊接著也更新飯店後續處理讓她搖頭：「更新隔天他們的處理！這種這麼嚴重的事情～～他們隔天就包了個小紅包給我老公。」，原PO無奈透露明明事發當下，就特別請櫃檯轉告主管，請主管也必須跟自己這個家屬聯絡，「結果完全沒有！！！」，讓她認為對方抓緊老公性格低調的軟肋，甚至至今也沒有給任何問題評估的後續、繼續營業，讓她擔憂：「就想這樣當沒事繼續營業？？！！後續再入住的其他人的安全呢！不知道這件事情的人如果入住又發生同樣的事呢？」。
妻子透露自己不能接受飯店的後續處理，也擔心其他入住旅客的安全。（圖／翻攝自臉書社團@爆料公社二社）
原PO老公的經歷一在網路曝光，立刻在社團吸引超過4千名網友到場關切，許多網友都怒表示此情況太誇張，同時建議原PO通報相關單位關心，面對網路討論熊熊燃燒，該家商旅也在官網公告一則「遲來的聲明稿」，提到「針對日前客房天花板局部坍塌，造成旅客受傷一事，本館深感抱歉，針對日前客房天花板局部坍塌，造成旅客受傷一事，本館深感抱歉」。
商旅緊急在官方網站發文公開「遲來的聲明稿」。（圖／翻攝自商旅官網）
聲明提及後續評估「本館已立即展開內部檢討並安排全面檢修，避免類似情況再次發生，為集中處理後續事宜而致使聲明發布略有延後，尚祈見諒。」，面對入住飯店的原PO老公：「事發當下同仁已立即前往客房確認狀況，協助旅客更換房間、提供醫藥箱，同時提出可由救護車送醫的協助方案。礙於深夜時段，考量旅客身心狀況及隔日工作行程，我們尊重旅客意願，讓旅客先行休息，並說明隔日將持續關心與協助處理後續。」。
至於原PO打電話來表達關切時，「本館亦詳盡說明當時的處置情形，盼讓家屬能安心知悉相關措施皆已於第一時間積極執行。旅客退房時，本館已再次當面致歉並表達後續負責的承諾，傍晚時分亦主動致電關心旅客就醫情形，以及改善的建議。」，商旅也重申會深刻檢討這次事件，同時也會強化工作人員的應變與協助旅客處置受傷口等相關訓練，希望在意外發生時，能提供更迅速、更完善的協助，最後又再次感謝外界關心，「我們虛心接受，也由衷感謝，我們會持續努力與改善。」。
