商業大亨稱「AI可取代群眾臨演」 「尚氣」劉思慕怒轟：非常愚蠢且缺乏同理心！

【文／克里斯蒂】漫威演員「尚氣」劉思慕（Simu Liu）近日再度就AI入侵影視產業表態，重炮回擊《創智贏家》（Shark Tank）名人投資客凱文歐利瑞（Kevin O’Leary）主張以AI「群眾演員」取代真人臨演、以節省成本的言論。劉思慕在X（前Twitter）發文直指：「別把帳算在每小時只領15到22美元、勉強糊口的臨演身上，真正拿走幾百萬的是檯面上的人。」他受訪進一步表示，以AI取代背景演員「對表演藝術的本質是反向而行」，因為許多新演員正是靠在片場從臨演起步、學到鏡頭語言與現場默契，「藝術之所以動人，正因為它是人創作的！」

歐利瑞先前在節目與訪談中以A24新片《至尊馬蒂》（Marty Supreme）為例，稱片中有不少需百餘名臨演的鏡頭，成本驚人，若以AI生成「人群」即可「省下數百萬美元」，同時還點名近期曝光的AI「女演員」案例，聲稱「你分不出差別」。此說法引發工會與演員群起反對，劉思慕就反駁說：「電影是導演與表演者的媒介，從群眾到主角，每個人的存在都在畫面裡說故事。觀眾其實看得出『不像人』的東西，至少現在如此。」他也強調，把問題歸咎於底層人員，既不準確也欠缺同理。

反AI陣營還有奧斯卡名導吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro），他近來談到生成式AI時直言「寧願死也不會用」，並批評科技崇拜的傲慢，認為創作者應在「按下技術快轉鍵」之前，先停下來思考後果。這番話呼應演員工會（SAG-AFTRA）的立場——創作應以人為核心，反對以「AI表演者」取代真人，因那是建立在未經授權與未被補償的勞動之上，也會實質侵蝕產業生態。

劉思慕之所以對臨演權益特別在意，與他的出道路徑密不可分。他曾在《環太平洋》（Pacific Rim）做過背景演員，之後也在影集《太空無垠》（The Expanse）第三季客串火星海軍少尉，才一步步走到漫威《尚氣與十環傳奇》的男主角位置。劉思慕說，若當年片場不給新人觀摩學習的機會，今天的他可能不存在，用AI抹去「背景的人」，等於抹去無數表演者的入口與希望，「降低成本有很多方法，但把人從藝術裡刪掉，會讓我們失去電影最珍貴的靈魂。」