商業服務業節能設備汰換補助 2/10起受理申請

經濟部一一五年商業服務業節能設備汰換補助，將於二月十日開放線上申請，有需求的企業屆時可至補助網站（https://www.essc.org.tw）提出申請，業者提出申請後，亦可於網站即時查詢申請進度。本年度補助受理至四月十日止，經費用罄將提前截止。請企業及早準備相關資料提出申請，以免向隅。針對補助如有疑問，可洽詢服務專線（○二）八九七八五九九九。

本次補助品項包含一級能效空調、電冰箱、瓦斯爐（燃氣台爐）、具節能標章照明燈具、冷凍櫃、熱泵熱水器等設備，在不超過各品項補助上限前提下，補助購置金額的五十%，每一申請單位最高補助五十萬元，企業可依實際需求汰換設備並申請補助。