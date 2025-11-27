商業火箭澳洲成功發射 台灣晉陞太空：創新紀錄 (圖)

內政部國土管理署舉辦「第卅五屆臺日工程技術研討會」，已於日前圓滿落幕。本次以「科技引導、永續新程」為主題，邀集六十位日籍專家學者展開跨國交流，共有二十個專業分組，並分別就水資源、國土管理、公路工程等五十個議題進行深度探討。國土管理署署長吳欣修表示，臺日皆面臨氣候變遷與極端氣候之挑戰，雙方從調適策略、導入智慧監測技術到提升防災韌性等面向，藉由學術交流及實務推動之經驗相互分享與學習，提升彼此的工程技術。吳署長表示，本次邀請日本下水道協會岡久宏史理事長、山形大學農學部食品生命環境學科渡部徹教授、農業工程研究中心陳豐文博士及淡江大學人工智慧學系游國忠教授及公部門代表等，聚焦在下水道系統韌性提升、公共污水廠放流水之擴大運用、AI技術應用在地面探測雷達（GPR）之圖形判讀及下水道污水 ...

台灣新生報 ・ 1 天前