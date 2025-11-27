商業火箭澳洲成功發射 台灣晉陞太空：創新紀錄

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）台灣晉陞太空集團澳洲公司ATSpace今天在澳洲發射火箭成功。台灣晉陞指出，此次完成火箭發射任務，並創下澳洲商業火箭飛行高度新紀錄，展現團隊技術實力，相當振奮人心。

台灣晉陞透過新聞稿指出，ATSpace自製高12.2公尺的A01火箭，今天上午在澳洲Southern Launch的Koonibba試驗場（Koonibba Test Range）發射升空，運行表現完全符合預期，並成功飛抵接近80公里的目標高度。

台灣晉陞表示，火箭飛行時間約4分半鐘，順利驗證ATSpace所研發的混合推進系統（hybrid propulsion technology），火箭在結束任務後也依計畫安全返回地表。

台灣晉陞指出，此次任務是A01火箭的首次發射，象徵ATSpace在澳洲本地開發創新混合火箭引擎技術上取得重大成果。

台灣晉陞太空股份有限公司總經理劉永裕接受媒體電訪表示，火箭發射不只要結合火箭製造團隊、技術，火箭發射場也相當重要，這次發射獲澳洲太空總署許可，也創下澳洲商業火箭飛行高度紀錄，因此，當火箭順利升空完成任務，大家都相當開心、振奮。

劉永裕指出，今年7月公司的日本法人jtspace團隊在日本北海道首次發射，雖未達到預期的100公里高度，但火箭引擎點火、推力及脫節、再點火都順利完成；短短不到5個月，澳洲ATSpace團隊成功完成在南澳洲的發射任務，顯示台灣太空科技的能量及技術實力，為台灣太空發展注入一劑強心針。（編輯：李淑華）1141127