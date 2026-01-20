商業熱議》因禍得福真實版！中國以外最大稀土商：中國限制稀土輸日，是個大機會！

中國近期加強對日本稀土及稀土磁材出口許可的管制，導致日本在汽車、半導體及國防供應鏈方面面臨原料供應的不確定性。然而，這一局勢卻為中國以外的全球最大稀土礦商——Lynas Rare Earths 創造機會。

Lynas 執行長阿曼達·拉卡茲（Amanda Lacaze）表示，公司將增加對日本的重稀土供應。目前，Lynas 已是日本釹、鐠（NdPr）等輕稀土的主要供應商，而這些材料是製造電動車及電子產品永磁零件的關鍵原料。快看全文…點擊此處，VVIP獨享完整內容

廣告 廣告

全球政經局勢、投資市場，來和我們一起聊！ 加入《熱議！華爾街》LINE社群，與各界菁英深度交流（密碼：WSJWSJ）

更多風傳媒報導

