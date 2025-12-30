商業熱議》美國頁岩油田面臨大麻煩！大量人造的有毒鹽水，正在侵蝕川普眼中的「液態黃金」…

​川普曾在不同場合提到美國的頁岩油和天然氣，就像「liquid gold（液態黃金）」一樣，但這些頁岩油田，已經逐漸變成了一個壓力鍋，主要因為油商抽完原油之後，會將水注回岩層中。



​這樣的做法已經產生了大量有毒鹽水，「這是讓我夜不成眠的事情之一，」德州地下水保護區總經理佩林(Greg Perrin)說。這會讓美國好不容易取得的能源獨立地位動搖，進而影響地緣政治？

