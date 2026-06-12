商業熱議》讓41輛無人駕駛的11噸大卡車，運送洋芋片！快看百事可樂集團的野心計畫！

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一輛重達 26,000 磅的貨車駛出配送中心，車上載滿了多力多滋（Doritos）與樂事（Frito-Lay）洋芋片，準備前往約 4 英里外的一家沃爾瑪（Walmart）門市。這輛貨車看起來與其他卡車毫無二致，方向盤後卻空無一人。

百事公司（PepsiCo）目前已投放 41 輛無人駕駛卡車行駛於道路上。這些無人卡車配備 Gatik 的自駕感測器與車載電腦，穿梭於繁忙幹道與地方街道之間，往返裝瓶廠、倉儲設施，以及沃爾瑪、Dollar General 等通路門市，運送百事旗下各項產品。

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