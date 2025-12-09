商業登記法、公司法三讀 負責人應參加勞權講習

記者吳典叡／臺北報導

以往曾經有商業、公司負責人不熟悉或忽視勞動法令而違法，立法院會今（9）日三讀修正通過商業登記法、公司法部分條文；三讀條文明定，未來商業、公司負責人在申請登記後，應參加各級政府機關或其指定非營利組織辦理的勞動權益講習，確保受僱勞工應有權益，並降低違法風險。

立法院會今日三讀通過「公司法」第387條之1、第449條條文修正案，以及商業登記法第9條之1及第37條條文修正案，二讀、三讀過程中，均無異議通過。

「商業登記法」三讀條文指出，商業於申請設立登記後，應參加各級政府機關或其指定非營利組織辦理的勞動權益講習；中央主管機關應於其資訊網站註記公司參加第一項勞動權益講習與否情形。

「公司法」三讀條文明定，公司於申請設立登記後，應參加各級政府機關或其指定非營利組織辦理的勞動權益講習；中央主管機關應於其資訊網站註記公司參加第一項勞動權益講習與否情形。

這次「公司法」部分條文及商業登記法部分條文的修正，均為新增條文。考量法案通過後，還需進行訂定相關子法、尋覓委託辦理者及規劃講習內容等前置作業程序，三讀條文規定，法條將於修正公布後六個月施行。

此外，立法院會也通過公司法的附帶決議，公司於申請設立登記後，應參加各級政府機關或其指定非營利組織辦理的勞動權益講習。為維持講習品質，及協助提升雇主勞動權益的法遵意識，其講習的對象、內容、實施方式、其指定非營利組織辦理的資格、條件及其他應遵行事項，請中央主管機關會商中央勞動主管機關訂定。