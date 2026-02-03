商業節能設備補助2/10開跑 每家最高補助50萬元 空調、冰箱皆適用
〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今年度「商業服務業節能設備汰換補助」將在本月10日開放線上申請，補助項目包括冷氣、電冰箱、瓦斯爐、照明燈具等，每家業者合計最高補助50萬元，商業署也呼籲業者在夏季用電高峰期前申請，以免向隅。
經濟部商業署指出，全面採線上受理，可至補助網站(https://www.essc.org.tw)提出申請，本年度補助受理至今年4月10日止，經費用罄將提前截止，請企業及早準備相關資料提出申請，以免向隅。
本次補助品項包含一級能效空調、電冰箱、瓦斯爐(燃氣台爐)、具節能標章照明燈具、冷凍櫃、熱泵熱水器等設備，在不超過各品項補助上限前提下，補助購置金額的50%，每一申請單位最高補助50萬元，企業可依實際需求汰換設備並申請補助。
商業署表示，為推動國家節能減碳目標，同時協助商業服務業加速汰換老舊設備、降低營運成本，經濟部持續辦理「商業服務業節能補助計畫」，近三年來已累計補助超過5.7萬家次業者投入節能改善，汰換超過10萬台空調設備及56萬具照明燈具，累計每年節電約6.8億度、減碳約33.6萬公噸，顯示服務業者的踴躍參與以及節能減碳的實質成效。
商業署指出，以某大型飯店為例，汰換1,000盞燈具，全面升級館內照明設備，整體用電量降低約20%，每月節省超過1萬度電，同時營造更明亮、溫馨的住宿環境，顧客滿意度亦隨之提升。業者表示，設備更新不僅有效降低能源成本，也有助於優化服務品質，提升整體營運表現。
節能補助的效益同樣擴及中小型與傳統產業，以南部某成立逾70年的傳統糕餅業者為例，透過補助分階段汰換空調、照明與冷凍設備，包括約120具節能標章照明燈具，以及一級能效冷氣與冷凍設備各1台。業者指出，設備汰換後不僅減輕長時間製作糕餅所需的用電負擔，也改善高溫作業環境，並有助於穩定產品保存品質與提升員工工作舒適度，為傳統產業的日常營運帶來實質助益。
本補助計畫採全線上申請，補助網站(https://www.essc.org.tw)另有提供補助要點、懶人包及常見問答等供各界隨時查閱，業者提出申請後，亦可於網站即時查詢申請進度，如有疑問，亦可洽詢服務專線(02-8978-5999)。
更多自由時報報導
傳蘋果M6不會採用台積電最新2奈米 基於這項考量
這國超愛騎機車 1年賣出650萬輛登東南亞第一
LTN經濟通》李克強復活？經濟主張重端上桌
黃金史詩級暴跌還沒完！盤中再殺近10％、今年漲幅全不見
其他人也在看
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
週末新一波冷空氣南下！各地低溫下探12度 不排除更冷
今（2）日受大陸冷氣團及華南雲系東移影響，臺灣雲量偏多、天氣陰沉；北部、東部及中南部山區有短暫陣雨，但整體雨勢偏弱。氣溫普遍偏低：北部、東部高溫約16到19度、低溫13到15度，整日皆有寒意；中南部高溫約19到25度、低溫14到17度，日夜溫差大。
極凍探十度！金門低溫特報強風狂襲 周五變天再凍台
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（2）日發布最新天氣預警，受大陸冷氣團影響，金門地區明晨恐下探 10 度以 […]
今明最冷！北部東部濕冷到週一 週末恐再探12°C
【記者黃泓哲／台北報導】大陸冷氣團持續影響，今（2）日全台明顯偏冷，新竹湖口清晨測得最低溫僅12.1°C，成為台灣本島最冷地區。天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天水氣配合冷空氣，北部、東半部整天偏濕冷，白天高溫多在16至19°C之間，外出仍有明顯寒意，提醒民眾留意保暖。
今晚至明晨最冷！雨區曝光明轉乾 週六起「有1波很強」專家：低溫探8℃
今（２）日至明（３日）晨大陸冷氣團影響，氣象署提醒，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，明白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；今日水氣仍多，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨。氣象專家林得恩也透露「這波，今晚至明晨最冷」，吳德榮則指出，北部明起轉乾冷，週三白天回溫、日夜溫差大，週六至下週一（7至9日）將有另一波「很強」的冷空氣南下。
明起至週五氣溫回升 北台灣週末迎8℃低溫
今（2）日清晨玉山氣象站下雪了，又化身一片銀白世界，今天北部、東北部和東部天氣偏冷，各地早晚也冷。不過從明天開始氣溫就會逐步回升，一直到禮拜五都會是穩定的天氣，要特別留意的是星期六又有強烈大陸冷氣團報到，氣象專家預估，屆時北台灣的平地最低溫有可能下探8℃。
明起連4天回暖轉乾！週末恐迎強冷氣團探11度 北東下週再降溫
氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」表示，週二白天起冷氣團逐漸減弱，水氣減少，各地天氣漸轉好。除東北角至東部地區仍有局部短暫陣雨外，其他地區轉多雲到晴。氣溫部分，大臺北與東部因雲量仍多，溫度回升有限，高溫約21至22度、低溫約14度左右；中南部高溫約24～26度、低溫約...
上班帶雨傘！北部續飄冷雨 估強冷空氣週末「開凍」
受到大陸冷氣團、華南雲系東移影響，2日清晨前仍濕冷，白天起冷空氣趨弱、水氣減少，天氣漸轉多雲，溫度有望回升，7日將迎來本週第2波冷空氣，北台灣將先回歸涼冷天氣。
天氣》東半部局部短暫雨！周五入夜冰雨冷吱吱 一路凍到下周
由於大陸冷氣團影響，明（3）日宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，中部以北山區清晨亦有零星降雨機會，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。氣象署表示，周五晚至下周一白天（6日至9日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。
冷氣團明減弱！這3天回溫放晴 週五晚轉陰雨「低溫探12度」
【緯來新聞網】再冷1天！今（2日）持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭
又要變冷了！明低溫下探13度 冷氣團這時再報到
又要變冷了！明低溫下探13度 冷氣團這時再報到
周二逐步回暖 周末強冷空氣報到 寒流要來了嗎？
明天白天冷氣團陰雨偏冷 週三至週五回溫轉晴 週末新一波冷空氣來襲
明天天氣回溫北部可達21℃ 周五晚間冷空氣南下低溫探12℃
中央氣象署表示，大陸冷氣團預估影響至明天清晨，西半部低溫約攝氏13、14度，明天白天起冷氣團減弱，北部、宜蘭高溫回升至18至21度，中南部則約24至26度。氣象署預估，4日至6日各地天氣穩定、多雲到晴，局部地區留意日夜溫差大；6日晚間將有下一波冷空氣南下，北部率先降溫，先溼後乾，低溫下探12度，南部較晚降溫，7日晚間低溫約15度。
回暖3天！下波冷空氣週六殺到 挑戰寒流「先濕冷後轉乾」
【緯來新聞網】把握好天氣！今（3日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回
大陸冷氣團持續發威 週末恐迎「強烈冷空氣」低溫探8度
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(2)日「大陸冷氣團」略增強，氣溫略降，北台偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫將降至12度左右。水氣漸減少，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，3000公尺以上高山仍有飄雪機率。各地區氣溫如下：北部12至18度，中部13至23度，南部14至25度，東部13至24度。吳德榮指出，明(3)日仍受「大陸冷氣團」影響，北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫約在11度；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨。週三至週五(4至6日)「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。吳德榮表示，週五(6日)晚起鋒面抵達，北臺轉雨降溫。週六(7日)中部以北濕冷有雨、下週日至週二(8至10日)各地轉晴冷。週六至下週一(7至9日)另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」(臺北測站≦12度)的機率為最高，本島將出現8度左右
大陸冷氣團南下！「13縣市」亮黃燈飆8級強風 外出注意
根據中央氣象署的最新報告，因受到東北季風的影響，台灣13縣市發布陸上強風特報，尤其在桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣及連江縣等地，預測將出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情況，提醒民眾在戶外活動時需特別小心。
老屋設計Before & After｜以洄游為名重塑45年老屋 打造與自然為伍的靜謐山居生活
基隆除了廟口夜市、漁市港景與湛藍海景，也擁有自然、無污染的野溪山林，行經國立海洋科技博物館容軒園區綠色隧道旁，有一棟歷經 45 年風雨的獨棟公寓。這座老屋因長期閒置而荒廢不堪——前院鐵皮屋頂鏽蝕、樓梯踏階破損，車位深度不足；後院雜草叢生、落葉淹積、排水不良，潮濕與白蟻問題更讓屋內生活幾近無法承受。大門設計失衡，開門見灶、前門對後門的格局，甚至引發風水疑慮；火車站的噪音也讓居住品質大打折扣。宇肯設計總監蘇子期選擇尊重老屋原有結構，透過空間重整而非拆除重來，展現對土地與資源的珍惜，也在引景入室下，讓自然成為這個家的美好日常。