商業總會聘林榮吉任榮譽理事長

商業總會理事長鄭錦洲親自頒發聘書，聘任商界大老林榮吉擔任榮譽理事長。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市商業總會舉辦第七十九屆商人節表揚大會，會中除表揚七大項共一百二十六個優良商號、優良商人及資深從業人員等，同時由商業總會理事長鄭錦洲親自頒發聘書，聘任商界大老林榮吉擔任榮譽理事長，表彰其長年來對於商業發展的付出與貢獻，場面溫馨感人。

理事長鄭錦洲表示，基隆市商業總會從民國三十五年一月一日成立，是基隆市第一個成立的人民團體，迄今已有七十八個公會，而與其他縣市不同的是基隆市商業會有輪船、船務代理、報關等海運相關行業且會務蓬勃發展；鄭錦洲並當場宣布好消息，成功爭取到全國商總明年移師到基隆舉辦商人節慶祝大會，預計將有千位全國商界代表湧入基隆，可望為地方觀光、餐飲、住宿等產業帶來滿滿商機。

會中表揚優良商號、優良商人、資深優良從業人員、推行商場禮貌運動績優人員以及一一四年度各同業公會當選理事長、績優商業同業公會、績優報關等共七大項、一百二十六個獎項；此外，基隆市旅館商業同業公會理事長江榮慶、烹飪商業同業公會理事長練樹林分別代表全體會員致贈感謝牌給市長謝國樑，感謝基隆市政府大力支持台灣體總連續兩年在基隆舉辦全國萬人健走等大型活動，讓活動期間全市的旅宿、餐廳幾乎全部客滿，帶動逾千萬元商機，帶動整個基隆觀光、餐飲、旅宿業發展。