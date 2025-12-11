商業署輔導地方商圈美學設計加值再創地方經濟活力
▲經濟部商業發展署輔導地方商圈入口強化商圈品牌，圖為彰花小西商圈「小西伴線」正式曝光。（圖：商業署提供）
經濟部商業發展署表示，為優化商圈場域空間，導入設計美學美化空間，提升商圈經濟價值，以吸引更多消費者參訪消費，自一一三年起攜手台灣設計研究院推動「商圈美學設計加值計畫」，以「形塑商圈品牌、創造地方經濟活力」為核心目標。兩年來已於全國打造七處示範案例，商圈改造成果屢獲國內外設計獎肯定，臺南孔廟商圈與彰化小西商圈以卓越的公共空間設計，榮獲二○二五年金點設計獎標章，其中，彰化小西商圈更獲日本Good Design Award殊榮，展現我國商圈美學的創新實力與國際潛力。
此外，商圈改造成果結合台灣設計展共同展出，成果特展「spot！spot！ 走遊圈」也深受民眾喜愛，吸引上萬名民眾走入小西商圈，親身感受設計讓街景煥然一新的魅力，見證商圈美學從空間美化邁向文化再生與經濟活化的成果。
商業署表示，一一四年度擇定新北平溪商圈、桃園中原、彰化小西及高雄旗山等四處商圈作為示範案例，同時強調深化商圈特色、優化服務體驗、提升商圈集客力，帶動周邊區域共榮發展，並以中央與地方協力推動的模式，塑造具示範性的新型商圈樣貌，健全商圈永續成長體質，打造兼具文化深度與旅遊魅力的城市風景，讓商圈成為觀光客來臺「必訪、必買」的遊憩景點。
以天燈文化聞名的平溪商圈，透過符號重塑與品牌識別設計，展現全新在地形象。從平溪火車站周邊出發，梳理老街立面，並採集在地植物大菁（藍染原料）應用於街道傢俱設計，營造平溪獨有的懷舊氛圍。
位於中壢區的中原商圈，以「商學共融」為設計策略，結合校園氛圍與商圈特質，塑造學區型街區新風貌。重新設計商圈門面及停車場出入口立面，打造兼具導引功能與品牌識別的大型裝置，並整合店家雨遮帆布與公共電箱色彩，延伸品牌視覺至街道層面，使整體街景更具一致性與現代感，體現學區共榮、生活共構的城市特色。
彰化小西商圈以「錢鼠」吉祥物與布業文化為核心意象，逐年深化品牌識別。今年以「金幣」為主題元素，串聯商圈入口與主要節點，強化街區辨識度與導引性。在軟體經營面，創辦刊物《小西有囍》，作為地方故事與品牌傳播的重要平台；並策劃跨界主題活動，邀請世界麵包冠軍陳耀訓及精品甜點品牌法朋合作推出限定商品，展現設計與地方文化融合的創新魅力，成功吸引人潮與媒體關注。
旗山商圈以「老街文化再現」為核心理念，從紅磚拱門等地方符號出發，發展區域品牌識別系統，並導入沉穩色調與圓弧線條設計，讓導引設施自然融入街景。為延長旅客停留時間，利用大溝頂空間打造「無人旅客中心」概念，設置導覽系統，以旗山老街為起點，串聯周邊景點，拓展遊憩動線與觀光體驗半徑，帶動商圈人流與地方經濟活力。
商業署指出，透過設計導入與中央地方協力，商圈已展現從空間改造、品牌深化到文化再生的多層次成果。未來，商業署將持續推動商圈美學升級，擴大示範效應，與全臺商圈一同邁向永續、創新、具文化深度的新風景。
