商業署頒獎全國17處卓越商圈

經濟部商業發展署蘇文玲署長（右四）與榮獲二○二五年全國卓越商圈「魅力特色獎」之六位商圈代表合影。

▲經濟部商業發展署蘇文玲署長（右四）與榮獲二○二五年全國卓越商圈「魅力特色獎」之六位商圈代表合影。

從早年的街景巷弄，到現今融合人文與藝術的城市場域，商圈一直是臺灣最具人情味的生活核心。為讓更多人看見這份風采，經濟部商業發展署日昨在臺北格萊天漾大飯店舉辦「二○二五年全國卓越商圈獎頒獎典禮暨國際交流論壇」，經各縣市政府推薦及專家學者評選，選拔全國共十七處具代表性的商圈，同時邀請日本、新加坡及泰國講者，分享商圈街區品牌經營與轉型振興的成功經驗，為臺灣商業注入全球新視野。

廣告 廣告

商業發展署自去年辦理「全國卓越商圈獎」，獲得各界好評，今年由各縣市政府初選後推薦卅五個商圈參與「觀光亮點」、「魅力特色」及「友善環境」三類別參選獎項。商業發展署表示，商圈是城市風格與產業活動的縮影，也是國內外旅客探索在地節奏、享受購物樂趣及體驗好吃、好玩、好逛的必訪地點。獲選商圈普遍具備鮮明的特質、穩健的營運基礎與吸引力十足的形象，充分展現「商圈即文化、品牌即城市」的理念。

今年得獎商圈在各面向表現亮眼，包括：從結合節慶文化主題推動食宿遊購行體驗、導入創新服務措施、吸引國內外旅客駐足探索的「觀光亮點」獎，由臺北市西門町商圈、臺北市新北投溫泉商圈、臺中市一中街商圈、彰化縣田中商圈、南投縣水里商圈、高雄市旗后商圈及金門縣金城鎮後浦商圈等七處商圈榮獲；深耕地方、展現歷史傳承與職人精神、形塑具辨識度風貌的「魅力特色」獎，由臺北市東區商圈、新北市三峽民權老街商圈、新北市坪林商圈、新竹縣北埔老街商圈、嘉義縣民雄商圈及臺南市赤嵌商圈等六處商圈獲得；推動低碳永續與智慧化服務、營造友善旅遊場域的「友善環境」獎，由臺北市萬華街區商圈、臺北市迪化街商圈、新北市石碇商圈及南投縣日月潭形象商圈等四處商圈獲獎。藉由獎項表揚，讓民眾認識更多的卓越商圈，並鼓勵各地商圈持續精進、互相借鏡，從本地亮點出發，呈現屬於自己的樣貌與脈絡，吸引更多觀光客駐足體驗，活絡在地經濟。