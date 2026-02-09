商業署：各公司應於3月底前完成公司負責人及主要股東資訊年度申報

經濟部商業署於今（九）日舉行記者會，提醒各公司應於三月底前完成公司負責人及主要股東資訊年度申報。為強化我國洗錢防制，提升公司資訊透明度，依據公司法第廿二條之一規定，非公開發行公司應於每年三月卅一日前，至「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」（網址： https://ctp.tdcc.com.tw/decl/auth/main）申報公司負責人及主要股東資訊，以免受罰。

每年「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」的年度申報自三月一日至三月卅一日，除了國營事業公司（指中央政府持股五十%以上之事業）與公開發行公司外，無限公司、兩合公司、有限公司、非公開發行股份有限公司（包含創櫃板）都要申報，即使是已經辦理停業的公司，也必須在三月卅一日前完成年度申報。為了提醒大家不要忘記申報，商業署將於二月下旬依公司在申報平臺所填寫的聯絡資料，主動以電子郵件提醒公司於三月卅一日前完成年度申報。

廣告 廣告

公司可以透過電腦、平板或手機，將上一年度（一一四年）截至十二月底止有關「公司董事、監察人、經理人及持有股份（或出資額）超過十%股東」的資料，上傳至申報平臺，完成申報。往年申報過的公司，進入年度申報作業點選「匯入前次申報資料」，經編輯或確認資料無誤後，點選「確認申報」即可快速完成年度申報。

商業署特別提醒，未在一一五年一月至三月間辦理過變動申報的公司，必須在一一五年三月卅一日前完成「年度申報」，公司如未依規定申報或申報資料不實，經限期通知未改正者，將處代表公司之董事新臺幣五萬元以上、五十萬元以下罰鍰，經通知仍未改正者，按次處新臺幣五十萬元以上、五百萬元以下罰鍰，至改正為止，其情節重大者，得廢止公司登記。

商業署呼籲，全國非公開發行公司務必落實公司法第廿二條之一規定，於今年三月卅一日前完成申報，公司負責人應善盡管理責任，提升公司資訊透明度，共同守護我國經濟環境健全。

商業署已於申報平臺放置操作教學及常見問題Q&A，並提供「4121166」客服諮詢專線，公司於年度申報過程中如有疑問，可洽詢客服諮詢專線。