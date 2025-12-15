商業署：2年投入25億目標助3萬店家 導入AI升級轉型

（中央社記者曾筠庭台北15日電）經濟部商業發展署今天表示，2026年、2027年將投入至少新台幣25億元，擴大輔導商業服務業導入人工智慧（AI），提供診斷服務、AI工具導入、人才培訓及資源媒合等，目標至少協助3萬家以上業者透過AI轉型升級，提升營運效率與競爭力。

商業署今天舉辦「迎向AI新局 商業服務業智慧轉型升級推動方案記者會」，說明今年度AI導入推動成果及明年推動重點，也邀請連鎖早餐品牌麥味登與女鞋品牌D+AF分享運用AI心得。

商業署指出，今年已協助超過1.2萬家商業服務業導入AI工具，完成8300人次培訓，業者導入後平均營收成長超過5.4%，行政作業時間平均節省逾50%，應用場域涵蓋智慧客服、客群分析、庫存預測等，顯示AI已成為提升服務業競爭力的核心動能。

擁有麥味登品牌、揚秦國際董事長卓靖倫指出，導入AI後，公司建立數據中台與AI諮詢助理，優化線上、線下點餐服務，統一門市資訊、提升新品推廣效率，並透過AI自動訂貨節省逾50%行政時間，使總部與門市的決策及營運更精準。

D+AF執行長張士祺表示，透過AI分析改善商品舒適度及門市服務，日前韓流女團BLACKPINK來台演唱會時，造型師借用經AI改良的鞋款，Lisa與Jennie在舞台演出穿上，後續多場演唱會仍採用，帶動相關鞋款熱銷，可見商品透過AI分析轉型後的明顯效益。

商業署長蘇文玲表示，未來將建立「需求確認、線上診斷、資源媒合」的一條龍輔導服務，透過線上AI數位成熟度量表，協助企業評估導入條件，並依規模與數位能力分級輔導。需求單純者可先導入智慧客服、行銷推薦等通用型AI工具；具整合能力者則可進行供應鏈管理、營運優化、節能管理等進階AI應用。

蘇文玲指出，短期目標是近2年建立AI場域實證，推動2萬家店導入AI應用，培育2萬8000人次AI人才；中期目標為2027至2028年發展跨域整合AI應用，新增2萬家店及3萬人次培訓。她強調，4年內AI人才培訓目標為5萬人，明、後年則至少協助3萬家以上商業服務業導入AI。

商業署表示，未來將持續整合跨部會、法人與公協會資源，透過「由淺入深、由點帶面」方式，加速AI工具導入及轉型落地，提升台灣服務業創新與韌性。（編輯：潘羿菁）1141215