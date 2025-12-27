商業鬼才！三明治夾超厚歐姆蛋「只要50元」 妹子一咬崩潰：被騙

三明治美味又容易吃，是趕時間的最佳選擇。（示意圖：shutterstock／達志）

三明治美味又容易吃，是許多人上課上班趕時間的首選。近日一名妹子買了一份三明治，想說50元有肉還有歐姆蛋，相當值得，未料一咬下去才發現被騙，歐姆蛋的真身竟是「吐司」。

女網友在Threads上發文表示，自己買了一份蝦排三明治。透過照片可以看到，除了蝦排外，還夾了一層超級厚的歐姆蛋。原PO說，看到這樣只賣50元，讓她非常心動，覺得很便宜，因此沒有多想就掏出錢包了。

原PO表示，沒想到一咬下去，才發現這黃黃一層的不是蛋，而是黃色吐司，超級傻眼，而且原本想說會不會是沾了蛋液的法式吐司，咀嚼了幾下後，就只是單純染黃的吐司，什麼也不是，「這是在捷運站裡的小攤販買的，就幫各位到這了」。

不少網友看到後留言：「裝黃做的真好」、「這算不算詐欺啊」、「還不如給醃蘿蔔比較有誠意」、「哪個商業鬼才想到的」、「這是把菜瓜布上面綠色那層拿掉了嗎」、「坦白說這招有點超過了」、「擬態歐姆蛋的概念」、「現在怎麼一堆邪門歪道的」、「公布店名拜託，讓我避雷」、「這樣騙人就太過分了」。

原PO看到上了熱門後，表示沒預料到大家比她還生氣，因此補充說明，表示原本不是三片吐司夾在一起，夾有一些生菜和番茄片，中間還有一些細碎的水煮蛋沙拉，自己邊滑手機邊吃，咬了很久發現怎麼始終沒有吃到蛋的感覺，定眼一看才發現是黃色吐司，只是當下要買的時候，看黃色那層真的以為就是蛋，實際上應該還是算有吃到蛋。

