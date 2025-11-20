商標權敗訴讓「阿堂」不見？ 知名鹹粥換招牌 業者親回

台南「阿堂鹹粥」原本醒目的「阿堂」字樣在今年 8 月被移除，僅留下「鹹粥」字樣及美食圖片。（圖／TVBS）

台南知名的阿堂鹹粥悄悄換新招牌，原本印有「阿堂」兩字，今年八月被捕捉到只剩鹹粥字樣以及美食圖片，就有網友討論是否跟第一代老闆張春堂與兒子的欠債百萬，官司過程偷轉移商標權有關，不過張春堂回應換招牌與商標權沒有關聯。

台南「阿堂鹹粥」原本醒目的「阿堂」字樣在今年 8 月被移除，僅留下「鹹粥」字樣及美食圖片。（圖／TVBS）

南部氣溫近日明顯下降，許多民眾紛紛前往台南知名的鹹粥店尋求溫暖。這家店以一碗 280 元的豐盛鹹粥聞名，近年來價格維持不變。然而細心的顧客發現，店家招牌上原本的「阿堂」字樣已經消失。張春堂表示，更換招牌是為了讓顧客能夠看到他的鹹粥有多麼豐富。

廣告 廣告

原先的招牌設計簡單，採用白底黑字標示「阿堂鹹粥」，沒有任何食物照片。今年 8 月底颱風帶來淹水後，有人拍下招牌上「阿堂」字樣已被移除，取而代之的是店內招牌鹹粥的圖片。對此，張春堂解釋這只是想要更換風格，與商標權官司無關，並強調相關官司問題已經處理完畢。

不僅招牌上的「阿堂」字樣消失，菜單上也已刪除「阿堂鹹粥」四個字。（圖／TVBS）

然而，這樣的改變仍引起老饕們的議論。據了解，第一代老闆張春堂與兒子欠債 110 萬，債務人曾聲請 3 次強制執行商標拍賣，拍賣價從 165 萬一路降至 65 萬元都無人投標。更令人意外的是，張春堂曾悄悄將商標權轉給兒子，但最終在法院判決中敗訴，並被要求塗銷移轉登記。

不僅招牌上的「阿堂」字樣消失，菜單上也已刪除「阿堂鹹粥」四個字。當被問及菜單上沒有「阿堂」字樣時，張春堂表示如果需要寫上去也可以。據悉，店家已於今年 8 月申請新商標，但目前尚未獲得審核通過。

更多 TVBS 報導

疑欠百萬債？台南阿堂鹹粥招牌變「無名鹹粥」店員回應了

阿堂鹹粥傳作保欠百萬債變無名店 老闆曝改名原因：突顯用料豐富

鳳凰來襲前搶購潮！百貨週年慶湧入500人 專家曝颱風假關鍵時間點

70cm巨大綠鬣蜥「私闖民宅」 被「逮捕」五花大綁

