商用不動產全年交易1,501億元 廠房占4成科技業成大買家
11月台灣出口創下史上新高，推升台灣今年經濟成長率預測上升至7.37%，AI產業的快速崛起帶動商用不動產買氣穩定維持。根據第一太平戴維斯統計，2025年大型商用不動產交易金額約1,501億元，較去年同期減少8%；大型土地與地上權交易方面，由於第七波選擇性信用管制衝擊，全年土地交易僅1,592億元，年減率為34%。整體而言，商用不動產交易延續去年動能，與土地市場呈分歧的局面。
根據統計，廠房交易延續去年的強勁需求，今年交易金額為623億元，占整體商用不動產比重約42%，交易規模更為歷年來的第二高。科技業為最大買家，其中以半導體業貢獻半數，其次為電子零組件業，兩大產業皆為今年出口表現最亮眼的產業。
觀察近兩年積極擴廠的半導體業，包括日月光投控集團和台灣美光等中、美兩大半導體大廠，日月光投控集團購置金額達250億元，集團旗下的日月光半導體與矽品積極擴廠，矽品投入高達70億元於台灣中部擴廠，日月光半導體今年分別以65億及42.3億購置南科高雄園區及中壢產業園區的廠房。台灣美光則是持續深化在台布局，去年購置台南產業園區廠房後，今年再以30.5億購置中科后里園區廠房，累積近兩年交易總額達123.8億元。
辦公室交易規模排名第二，總金額為291億元，占比19%，最大筆交易為陽明海運以112.2億元購買南港的華固中央置地全棟辦公樓，是近年最大宗自用辦公總部購置案，另外統一超、創新宇宙及美好證券則分別於今年購置內湖V-Park的B、C兩棟，交易總金額為81.6億元。
零售不動產則排名第三，交易總金額為272億，主要交易包括竹北豐生活購物中心的預售買賣案，以及樂富一號REITs購買台茂部分產權，分別貢獻162.6億及77.4億元。
買方方面，科技業全年投入613億元，連續3年成為最大買方，偏好既有廠房或新建廠辦以快速投產。
土地市場方面，全年土地及地上權交易金額為1,592億元，年減34%。建商購地動能受房市政策緊縮所影響，於今年第一季大舉購入527億的土地庫存後，後三季購地動能逐季下滑，累積全年交易金額僅達962億元，年減達42%，由於貸款不易，過往積極購置市區老舊商用不動產已獲取精華區土地的動能也降低。
雖然建商購地上縮手，但看好軌道經濟的發展潛力，多家建商透過結盟合作參與大型捷運聯開或公辦都更等開發案，包括高雄捷運、新北捷運等，其中投資金額最高的Y7新北十四張捷運聯開案，由宏匯集團、愛山林、甲山林合組的環宇上城公司得標，預計投資985億元開發14.3公頃之基地，興建住宅、辦公和商場等複合式建築。
第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，展望2026年，全球AI產業熱度不減，主計處預估在外銷訂單拉升下，明年經濟成長率將達3.54%，預期明年商用不動產市場將會延續今年走勢，半導體、電子零組件等出口強勁產業將持續擴大在台灣生產量能。科技產業群聚性、建物規格、電力供給將成為科技業評估重點，新竹與台南的科學園區與周邊產業園區，是科技業拓點的優先選項。
不動產投資方面，黃瑞楠表示，由於市區不動產投報率仍未提升，考量資金成本下，投資型買方投入商用不動產意願低，自用投資人仍是市場主力，賣方價格保持彈性才有機會成交。
看更多 CTWANT 文章
台中東泉辣椒醬「辣中帶甜」成分卻沒糖 醫揭美味秘密：放心吃
彰基文字獄1／問卷揭院長爭議竟遭調查局介入 兩代名醫含冤兒子吃官司
蛀牙真的會傳染！情侶不敢接吻 醫師曝真相：交換8千萬個細菌
其他人也在看
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 8
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 14
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 54
年賺三成、配息衝7%、股價只要0050五分之一？市值型ETF大洗牌 「這1檔」成新黑馬挑戰王座
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導市值型ETF戰場今年明顯升溫，不再只有元大台灣50（0050）獨霸舞台。隨著多因子策略崛起，新世代市值型產品開始搶占投資人目...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
台股主動式ETF新登場 年底ETF除息潮來臨 14檔產品聚焦12月中旬 非農、CPI與美光財報齊發｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦台股主動式ETF新登場，提供投資人因應震盪的新選擇；年底ETF除息潮來臨，14檔產品聚焦12月中旬；以及非農、CPI與美光財報齊發，全球市場迎重要觀察周！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 2
AI液冷全面爆發！花旗強烈看好「2家散熱大廠」 這檔Q3 EPS季增515%超亮眼
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI科技急遽發展，對算力的要求也越發高漲，在伺服器熱設計功耗（TDP）不斷成長的情況下，散熱模組規格正逐漸自氣冷轉往...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
外資一週買超254億 光這2檔金控買超逾25萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/8~114/12/12）外資在集中市場總買進金額為8,342.59億元，總賣出金額為8,088.05億元，買超為254.54億元，另統計自114年年初至12月12日止，外資總買進金額為33兆5,440.66億元，總賣出金額為34兆52.06億元，累計賣超為4,611.40億元。外資總持有股票市值為43兆3,375.33億元新台幣，占全體上市股票市值的47.21%，較12月5日的42兆8,903.62億元新台幣，增加4,471.71億元。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單
市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
大同多事之秋 營運挑戰艱鉅
大同今年營運可說屋漏偏逢連夜雨，4月遭工程會停權三年，公家標案案源出現大缺口，近日與中國華映間的官司又遭大陸法院判賠約131億元定讞，今年恐出現每股高達6元虧損泥淖。三立集團董事長張榮華豪砸50多億元入主大同後，營運挑戰更形艱鉅，如何擺脫「大同只能靠處分資產獲利」的標籤，考驗新經營團隊的能力。工商時報 ・ 1 天前 ・ 20
今年第8大！台股一度跌逾500點 股市名師喊：是好買點
博通財報不如市場預期，美股暴跌，台股今（15）日開低走低，早盤一路向下探底，盤中最低跌至27687點，下跌511點，失守2萬8關卡，創下今年第8大，專家表示，博通財報還是優於預期，台股目前漲多拉回，反而是好買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 13
三大法人資金瘋狂湧入！捧43.9億搶進華邦電…又砸13億狂掃「這檔」4萬3千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/8~12/12）週漲217.13點、漲幅0.78%，收在28198.02點，據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人上週買超47...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
iRobot申請破產！中國杉川機器人收購100%股權：曾經的掃地機器人龍頭，為何被迫走向私有化？
美國掃地機器人龍頭品牌 iRobot 正在啟動破產重整程序，並將由深圳 PICEA 機器人及其子公司 Santrum 收購控股。數位時代 ・ 18 小時前 ・ 161
投信年底火力全開？資金鎖定6檔作帳黑馬 AI之外「這檔重電股」意外成焦點...投資人震驚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導距離年底封關只剩最後十多個交易日，投信為了衝刺年度績效，作帳動作明顯加溫。隨著台股本周再創歷史新高，部分個股不僅沒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
外資逃殺 台幣貶1.78角
AI泡沫疑雲再升溫，美股四大指數上周五重挫，台股15日開盤一度暴跌500點，外資擴大賣超台股且全面匯出，衝擊新台幣匯率跟著重貶，終場狂挫1.78角，匯價一舉站上31.3元價位，匯銀主管預估，短線關鍵全看美股，若持續崩跌並拖累台股，新台幣將進一步貶破31.4元，甚至衝向31.5元重要心理關卡。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 4
《基金》他甩賣50張00919 老手斷言跳錯車
【時報-台北電】季配高息人氣指標00919（群益台灣精選高息）除息秀明（16）日登場，近日股價明顯轉強，引發存股族好奇，紛紛表示「今天漲好多」、「強到沒朋友」，還有網友逢高調節，一口氣出脫50張，以每張獲利1000元計算，對5萬元秒入袋大感開心。投資專家則認為，金融股今年獲利優異，明年受惠降息循環表現還會更好，現在其實是高含金ETF的好買點，不建議跳車金融股與高息ETF。 理財達人《要不要來點稀飯套餐》就上周五（12日）股價走勢表示，00919日漲0.96%，不僅優於00878（國泰永續高股息）的0.52%，也高於0056（元大高股息）與0050（元大台灣50）各0.33%、0.16%的表現。 至於為何00919會漲這麼多？他分析價格明顯溢價、成分股大漲帶動淨值與股價上漲是可能的2大原因，但因為00929在12日淨值為22.25元，高於收盤價的22.17元，仍處折價狀態，顯然不是市場亂追價導致。 因此，00919日漲0.96%的主因，來自「成分股表現」推升，由於40檔成分股中，日漲超過1%的就有14檔，其中以第11大持股漢唐上漲5.46%最多，但前3大成分股為國泰金、中信金、富邦金，由時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2
快訊／變壁紙前快退場！美股開盤「它」崩68％
美股AI題材氣氛仍偏低迷，是否出現回檔有待觀察。其他較重大的消息，掃地機器人大廠iRobot（IRBT.US）宣告破產，未來將轉為私人公司，普通股下市不再那斯達克交易，開盤股價一度崩68％，擁有其股票者需注意。另外，本週還有多項經濟數據出爐可關注。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
外資大倒ETF！0050慘遭提款44億元達連3賣 「這檔」也被倒破6萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（15）日終場下跌331.08點，收27866.94點，跌幅1.17%，成交金額為4375.9億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
PCB飆股金居再列注意股！遭強制自結11月EPS 0.52元 年增79%
金居再列注意股！PCB電解銅箔廠商金居（8358）上周解禁，不過股價多次達公布注意交易資訊標準，（15）日公布自結獲利，11月單月每股盈餘為0.52元，年增79.3%。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
配息展望佳 金融股逆勢揚
美股AI泡沫疑雲再度升溫，台股15日也震盪走跌，惟在電子股熄火之際，金融族群站出霸氣撐盤，專家指出，上市13家金控今年前11月大賺5,604億元，全年獲利展望佳，也為2026年配息能力增添想像空間，催出市場「愛息」買盤，帶動上市金融類股指數連三漲，創逾35年來新高，元大金（2885）、華南金（2880）、中信金（2891）等多檔逆勢走揚。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話