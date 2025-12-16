商用不動產全年交易1,501億元 廠房占4成科技業成大買家

雖然年初受到川普關稅衝擊，今年住宅市場又不如預期，但商用不動產市場交易僅較同期減少8%，第一太平戴維斯團隊認為，「沒有想像中的差」。（圖／林榮芳攝）

11月台灣出口創下史上新高，推升台灣今年經濟成長率預測上升至7.37%，AI產業的快速崛起帶動商用不動產買氣穩定維持。根據第一太平戴維斯統計，2025年大型商用不動產交易金額約1,501億元，較去年同期減少8%；大型土地與地上權交易方面，由於第七波選擇性信用管制衝擊，全年土地交易僅1,592億元，年減率為34%。整體而言，商用不動產交易延續去年動能，與土地市場呈分歧的局面。

根據統計，廠房交易延續去年的強勁需求，今年交易金額為623億元，占整體商用不動產比重約42%，交易規模更為歷年來的第二高。科技業為最大買家，其中以半導體業貢獻半數，其次為電子零組件業，兩大產業皆為今年出口表現最亮眼的產業。

觀察近兩年積極擴廠的半導體業，包括日月光投控集團和台灣美光等中、美兩大半導體大廠，日月光投控集團購置金額達250億元，集團旗下的日月光半導體與矽品積極擴廠，矽品投入高達70億元於台灣中部擴廠，日月光半導體今年分別以65億及42.3億購置南科高雄園區及中壢產業園區的廠房。台灣美光則是持續深化在台布局，去年購置台南產業園區廠房後，今年再以30.5億購置中科后里園區廠房，累積近兩年交易總額達123.8億元。

辦公室交易規模排名第二，總金額為291億元，占比19%，最大筆交易為陽明海運以112.2億元購買南港的華固中央置地全棟辦公樓，是近年最大宗自用辦公總部購置案，另外統一超、創新宇宙及美好證券則分別於今年購置內湖V-Park的B、C兩棟，交易總金額為81.6億元。

零售不動產則排名第三，交易總金額為272億，主要交易包括竹北豐生活購物中心的預售買賣案，以及樂富一號REITs購買台茂部分產權，分別貢獻162.6億及77.4億元。

買方方面，科技業全年投入613億元，連續3年成為最大買方，偏好既有廠房或新建廠辦以快速投產。

土地市場方面，全年土地及地上權交易金額為1,592億元，年減34%。建商購地動能受房市政策緊縮所影響，於今年第一季大舉購入527億的土地庫存後，後三季購地動能逐季下滑，累積全年交易金額僅達962億元，年減達42%，由於貸款不易，過往積極購置市區老舊商用不動產已獲取精華區土地的動能也降低。

雖然建商購地上縮手，但看好軌道經濟的發展潛力，多家建商透過結盟合作參與大型捷運聯開或公辦都更等開發案，包括高雄捷運、新北捷運等，其中投資金額最高的Y7新北十四張捷運聯開案，由宏匯集團、愛山林、甲山林合組的環宇上城公司得標，預計投資985億元開發14.3公頃之基地，興建住宅、辦公和商場等複合式建築。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，展望2026年，全球AI產業熱度不減，主計處預估在外銷訂單拉升下，明年經濟成長率將達3.54%，預期明年商用不動產市場將會延續今年走勢，半導體、電子零組件等出口強勁產業將持續擴大在台灣生產量能。科技產業群聚性、建物規格、電力供給將成為科技業評估重點，新竹與台南的科學園區與周邊產業園區，是科技業拓點的優先選項。

不動產投資方面，黃瑞楠表示，由於市區不動產投報率仍未提升，考量資金成本下，投資型買方投入商用不動產意願低，自用投資人仍是市場主力，賣方價格保持彈性才有機會成交。

