商用不動產崛起 Q4有望創高

世邦魏理仕研究部統計，2025年第3季全台商用不動產市場成交總額共計新台幣384億元，較前季增長77％，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，繼10月陽明海運以112.2億元大手筆買下「華固中央置地」，輝達海外總部確定進駐北士科T17、T18，可望進一步刺激周邊商辦買氣，第4季成交量有機會創下近10年歷史次高紀錄。

隨著AI科技產業蓬勃發展，加上辦公舊換新風潮方興未艾，辦公剛性需求升溫，興富發建設業務部副總經理陳秋偉舉例指出，如輝達等海內外科技大廠在台投資布局，其供應鏈也會跟著遷徙，加上舊廠辦需要新門面，在在提升商辦剛性需求。

世邦魏理仕研究部統計，2025年第3季全台商用不動產市場成交總額共計新台幣384億元，較前季增長77％，主要可歸功於辦公室及廠房交易熱絡。受惠於AI浪潮與新興科技產品需求強勁，半導體及電子產業對於自用不動產的需求維持高檔，尤其全台廠房買賣金額已連續6季突破百億元水準，對整體商用不動產市場形成穩定支撐。今年第3季前兩大商用不動產交易均為高科技製造業者購置產業園區內廠房，包括台達電以新台幣69.5億元購置位於桃園科技工業園區之泰豐輪胎觀音廠，及日月光半導體以新台幣65億元購入穩懋南科路竹廠。

展望未來半年商用不動產市場表現，世邦魏理仕總經理林敬超表示，自用型買方購買金額將持續貢獻整體交易量達7成以上。

受惠主計處上修今年預測經濟成長、Fed再度降息等效應，仲量聯行預期，雙重利多將進一步提振商用不動產投資信心，樂觀預期第4季成交量可望衝高。

商辦王興富發看好商辦市場，目前全台手握近800億元案量，預計年底前還將推出年度壓軸案、總銷300億元「國家壹號廣場」，累積線上銷案量將破千億。陳秋偉表示，受政策影響，現在住宅只有兩種產品可以賣，一種是位在台北、台中、高雄純市中心、一種是單價30至40億的純首購，反觀商辦市場，受惠企業辦公室升級剛性需求，興富發自去年1月迄今，累計成交簽約高達400億元，看好商辦市場，集團擴大布局，預期一些原本計畫為住宅的產品，將改為辦公或微型辦公。

商辦市場潛力十足，陳秋偉表示，以內湖總銷近74億元的「興富發T1」來說，9組客戶就買掉33億元，還有1組有機會在11月簽約，近150億元的「國家企業廣場」7組客戶就成交52億元，其中「新加坡駐台北商務辦公處」就以6.6億元買下3個樓層。

興富發總裁鄭欽天商辦推案哲學，是要塑造成區域地標，為此新莊副都心12月將登場的300億大案「國家壹號廣場」，由國際地標推手Aedas操刀外觀，部分公共空間由五星級飯店御用設計團隊-英國G.A Design打造，營造由日商台灣大林組Obayashi負責。

Aedas凱達環球建築設計諮詢有限公司全球設計董事溫子先表示，每個國際級CBD都有一座定錨地標，例如101之於信義計畫區、ifc之於汝矣島商業區，「國家壹號廣場」也將肩負起帶領新莊副都心起飛，晉身國際級CBD的使命。