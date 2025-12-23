商用不動產「換腦」！方睿攜手估價師推「宇豐睿星」用數據驗證經驗

左起宇豐睿星估價顧問暨市場科學事業群總經理陳志豪、宇豐不動產估價師聯合事務所所長胡毓忠、宇豐睿星不動產既資本市場代理事業群總經理郭慧蘭、方睿科技執行長吳健宇共同打造新型態商用不動產顧問服務。（圖／方睿科技提供）

AI浪潮來襲，產業節奏加速，市場資訊暴增使得競爭白熱化，過去相對封閉、長期仰賴人脈經驗操作的商用不動產，也面臨轉型壓力。方睿科技攜手宇豐不動產估價師聯合事務所，推出全新品牌「宇豐睿星」，喊出「用數據驗證經驗」，看準企業對看得懂數據、算得出風險的迫切需求，將傳統商用地產服務推進新一代顧問模式。

宇豐睿星整合母集團方睿科技既有AI與數據技術，把物件資料、區位條件、市場行情、價格走勢、風險評估等，原本耗時數天數週的作業，壓縮至近乎即時，讓顧問聚焦策略判斷與資本配置建議，而非文書瑣務。

這套以數據驅動為核心的服務，融合資本市場顧問、不動產估價專業與AI應用，試圖翻轉高度依賴個人經驗的商用地產生態，邁向可量化、可追蹤、可預測的2.0時代。

新品牌由兩位商用不動產專家聯手領軍，一位是具18年實務經驗、橫跨顧問銷售、協助半導體光電生技上市櫃企業資產配置的資本市場事業群總經理郭慧蘭；以及估價師公會研究發展委員會副主委陳志豪，擅長整合市場法規財務成可稽核決策框架，尤其在都更權利變換等高複雜專案經驗豐富。

陳志豪強調，估價師核心在於專業判斷而非文書，科技導入嚴謹邏輯與市場經驗後，不只效率正確性雙升，客戶更能透過動態敏感度分析，快速檢視情境風險價值變化，將一次性報告變成即時更新數位資產；科技非取代專業，而是放大顧問前端戰略影響力。

郭慧蘭指出，商用不動產過去靠經驗人脈，在資訊爆量環境中缺乏數據的「直覺下注」將放大風險，看好資產中長期增值前提下，每筆資金需數據脈絡支撐，方能兼顧效率價值。她主張商用決策須「換腦」，用數據驗證經驗，讓企業避開憑感覺拍板，從「看人做事」走向透明精準高效可預測的專業服務。

