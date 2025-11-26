商用車品牌看好台灣市場 引進全新「重型卡車」

民視新聞／綜合報導

有別於一般客車，主要是民眾通勤、自己使用，商用車在社會經濟中，扮演運輸的重要角色。就有商用車品牌看好台灣市場，引進全新重型卡車。

商用車品牌宣布，旗艦重型卡車系登台，包含21.5噸到46噸的曳引車和底盤車，台灣是全球第二個海外導入的市場，不管是長途貨櫃託運，運送大量營建材料，又或是普羅大眾日常所需的食品、民生物資，都仰賴卡車運輸。這幾年，市場也出現新的趨勢，除了老舊車輛要汰換，使用者在意油耗表現，安全法規要求也有更新，因此品牌加強多項安全防護系統。

