商發署明後年投入逾25億 助至少3萬家商業服務業導入AI

經濟部商業發展署今天(15日)指出，明、後2年將投入至少新台幣25億元預算，擴大輔導商業服務業導入AI，提供診斷服務、AI工具導入、人才培育及資源媒合等，目標至少要協助3萬家以上業者透過AI應用轉型升級，強化競爭力。

經濟部商發署15日召開記者會表示，今年因應AI熱潮，主推商業服務業導入AI，已協助超過1.2萬家導入AI工具應用，完成8,300人次培訓。根據輔導結果，業者導入後營收成長平均提升超過5.4%，平均節省店員行政作業時間50%以上，營運效率明顯提升，應用場域則涵蓋智慧客服、客群分析、庫存預測等關鍵環節，可說AI應用已成為商業服務業提升競爭力的核心驅動力。

女鞋品牌「D+AF」執行長張士祺現身說法，表示透過AI導入，不但在門市推出機器人送鞋試穿服務，更以大數據AI分析改善商品舒適度，日前韓流女團BLACKPINK來台開唱時，其造型師來信商借合作，最終Lisa、Jennie穿上經過AI改良舒適度的鞋款上台演出，後續在其他國家演唱會場次還穿了好幾次，使得相關鞋款銷售一空。

商發署指出，目前已爭取到韌性特別預算約新台幣25億元，要在明、後2年擴大輔導商業服務業使用AI，導入輔導與補助資源，建立「需求確認、線上診斷、資源媒合」的一條龍服務流程，將透過線上AI數位成熟度量表，協助企業評估導入條件，並依規模與數位能力進行分級輔導。其中，需求單純者可優先導入如智慧客服、行銷推薦等成熟且易部署的通用型AI工具，降低技術門檻；具數位化整合的業者則可針對供應鏈管理、營運優化、節能管理等進行進階AI軟、硬整合應用。

商發署表示將採「由淺入深、由點帶面」方式推進AI導入，預計今年到2028年促成超過4萬家業者導入AI，整體營運效率提升至少20%，帶動我國服務業創新升級。商發署長蘇文玲說：『(原音)25億左右的預算，包括培訓、AI導入，我們的預算除了韌性預算之外，還有公務預算也會持續投入，整體的目標是4年的AI人才培訓要達到5萬人。家數的部分，在不同計劃有不同的KPI(關鍵績效指標)，不過整個算起來，到115、116年(西元2026、2027年)目標最少是3萬家以上商業服務業是可以導入AI的應用，這個是最基本的一個目標。』

商發署強調，未來將持續整合跨部會、法人與公協會資源，深化輔導力道，加速AI工具導入與轉型落地。