商發署明後年投25億 助3萬家商業服務導入AI

經濟部商發署今天舉行迎向AI新局記者會，商發署長蘇文玲表示明後年將投入25億助力讓3萬家商業服務業導入AI。吳馥馨攝



經濟部商發署長蘇文玲今（15）日表示，過去已成功協數萬家商店導入雲端POS、線上點餐與供應鏈管理等數位工具，奠定商業服務業數位化基礎。今年進一步導入AI，已協助逾1.2萬家、8,300人完成培訓；明、後兩年已將投入韌性預算25億元，讓3萬家以上商業服務業可導入AI應用、AI人才達5萬人。

商發署今天舉行「迎向 AI 新局 | 商業服務業智慧轉型升級推動方案記者會」分享今年AI導入推動成果，以及明年業務推動重點；現場並邀連鎖早餐麥味登（揚秦國際）董事長卓靖倫、女鞋品牌D+AF（晨希時尚）執行長張士祺分享導入AI的經營成果。

蘇文玲表示，立院已通過韌性預算25億元及輔以公務預算協助中小企業導入AI應用；企業申請通用型AI計劃，可以串連這下游價值鏈一起導入，但若企業需求複雜，可以申請示範案。

商發署介紹，結合價值鏈或連鎖體系合作夥伴共同參與導入AI，至少帶動50家業者，可申請個案補助每案300萬元；整合型補助案帶動200家業者每案補助2,000萬元。

場域位於嘉義、台南、高雄、屏東的大南方新矽谷推動方案，打造AI應用示範，建立模組化、可複製擴散的AI解方，每案補助500萬元。餐飲旅宿機器人智慧整合、AI中央廚房每案1,000萬元至3,000萬元。

AI人才培育方面，青年AI實戰養成班，針對待業或轉職青年，120小時深度培育結合企業媒合，每人學習獎勵金5萬元；在職AI職能提升班，對企業員工提供30小時客製化培訓，依企業需求打造專屬課程。

蘇文玲表示，數位工具不斷轉變，與其討論AI會不會泡沫化，不如討論服務業如何升級不在AI時代被淘汰。

麥味登（揚秦國際）董事長卓靖倫。吳馥馨攝

卓靖倫則分享為何麥味登要導入AI，其旗下有956家直營及加盟門市，近千家門市有必要藉助AI的力量協助點餐、訂貨以及排班表。揚秦國際統計，透過AI自動訂貨可以省下50%時間，省下時間可做更多創新，建構品牌競爭力；導入智慧排班、自動點貨、訂餐，加上後台大數據配合，也能解決早餐店經營痛點。

張士祺則分享，鞋靴最重要的關鍵就是「好穿」，邏輯很簡單，但卻有很多細節。每個人腳型不同、有人姆指外翻，更有左右大小腳，及時了解消費者需求，才能滿足顧客需求。D+AF導入AI後，可快速根據顧客意見改善產品，過去要歷經3個季度，現在不用1季度就可以推出二代、三代新產品。

張士祺表示，AI不只能導入商品研發，也能進行商品命名，讓商品文案能切中消費者痛點。他並透露，BLACKPINK在高雄演唱會，D+AF依據其造型師指定共借出18款靴子，並表明演唱會結束後會將鞋靴歸還，結果Jennie、Lisa有穿，Jennie還繼續穿到曼谷、新加坡等其他國家演唱會，「一雙鞋穿了4場（演唱會）應該很舒適吧」張士祺說。

女鞋品牌D+AF（晨希時尚）執行長張士祺。吳馥馨攝

