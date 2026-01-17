商研院組整合文化IP業者辦臺灣首創沉浸式數位互動展 南市府表達合作意願

商研院組整合文化IP業者辦臺灣首創沉浸式數位互動展，商研院董事長許添財及副院長張皇珍等人均出席，南市府也表達合作意願，盼攜手拓展校園與公共文化場域。（記者李嘉祥翻攝）

為推動原創文化內容發展並強化文化國力，商業發展研究院（CDRI）整合18家文化IP與內容產業業者推出臺灣首創沉浸式數位互動展「蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務」，自今年1月起至於南港瓶蓋工廠展出；臺南市政府對此具創新示範性的文化科技展演表達高度肯定，並表示未來願意與商研院及相關團隊攜手合作，讓更多市民與學子有機會近距離體驗臺灣原創文化IP的魅力。

市政府表示，文化是城市最重要的軟實力，也是培養國家競爭力的關鍵基礎；「蛋蛋怪盜來了」活動結合原創繪本IP、沉浸式互動科技與歷史場域再利用，不僅展現臺灣文化內容產業的創新能量，也成功將教育、藝術與娛樂融為一體，對於推動文化教育向下扎根及文化產業跨域發展，具有高度示範意義。

市府指出，臺南長期深耕文化資產保存、文化科技應用及創意產業發展，未來可透過與商研院及文化IP團隊合作，將此類互動式文化展演導入校園教育、公共文化空間或城市節慶活動，讓年輕世代在參與與體驗中認識臺灣原創IP，進一步培養文化素養與創意思維。

市府也強調，未來將持續以「文化立市」為核心，結合產官學研資源，支持台灣原創文化內容的跨域創新與國際拓展，同時也期待透過更多具前瞻性的文化科技展演，讓市民實際感受文化與科技融合所帶來的嶄新體驗，為城市注入持續成長的文化動能。