商研院論壇 氫能車邁向低碳未來

推廣低碳交通，氫能巴士可望成為未來交通新藍圖重要選項，商研院舉辦論壇。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

氫能車可望成為下一個無碳化運重要選項，目前正於歐洲進行測試！因應全球能源轉型及減碳趨勢，財團法人商業發展研究院舉辦二０二五智慧氫能運具未來趨勢論壇，十二日於台南舉辦南部場，邀請專家學者針對氫能基礎設施、城市低碳交通與氫能載具應用等議題展開交流，吸引電機電子、科技、能源、運輸及學界等產業人士，為低碳交通擘畫交通新藍圖。

商研院副院長張皇珍表示，全球淨零轉型加速推進，氫能被視為下一世代能源支柱並逐漸邁向商業化。台灣在小型系統整合與智慧化技術上具有優勢和相當成果，商研院也導入ＤＤＳ智慧監控技術，協助企業邁向低碳交通；隨著國產氫能巴士在技術上逐漸成熟，期望未來能展示Taiwan can Help實力。

論壇從「低碳交通新想像」展開。台灣中油公司專案經理顏子翔專案談及中油從加氫站、氫氣特性、安全防護措施，未來推動氫能大客車示範運行及二０三０年於北中南建置加氫站。高雄市區聯合管理委員會主委陳可培指出，公車運輸面臨電動化、無碳化與智慧化三大轉型，在國家二０五０淨零戰略下，氫能巴士具備續航力與補能等優勢，將成為下一階段無碳化運重要選項。