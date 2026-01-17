商研院辦數位互動展 台北南港瓶蓋工廠展出
記者翁順利／台南報導
為推動原創文化內容發展並強化文化國力，商業發展研究院整合十八家文化ＩＰ與內容產業業者，推出台灣首創沉浸式數位互動展《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》，正在台北南港瓶蓋工廠展出至三月一日，台南市政府派專人專程參訪後肯定具有創新示範性的文化科技水準，同意研議未來與商研院及相關團隊攜手合作，讓更多市民與學子有機會近距離體驗台灣原創文化ＩＰ的魅力。
市府表示，《蛋蛋怪盜來了》結合原創繪本ＩＰ、沉浸式互動科技與歷史場域再利用，不僅展現台灣文化內容產業的創新能量，也成功將教育、藝術與娛樂融為一體，對於推動文化教育向下扎根及文化產業跨域發展，具有高度示範意義，未來市府可透過與商研院及文化ＩＰ團隊合作，將此類互動式文化展演導入校園教育、公共文化空間或城市節慶活動，讓年輕世代在參與與體驗中認識台灣原創ＩＰ，進一步培養文化素養與創意思維。
