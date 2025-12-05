商研院：服務業景氣衰退加速中

商研院5日發布10月景氣循環預測，除「批發零售」一枝獨秀，其餘包括住宿、餐飲、不動產等指標都下行，顯示整體商業服務業正加速走向衰退。圖為美食街員工工作情形。（本報資料照片）

商研院5日發布10月台灣商業服務業景氣循環預測，由於同行指標、領先指標皆下滑，商研院示警，台灣結構性部門衰退隱憂儼然成型，不均衡復甦更形分歧，且餐飲住宿、不動產服務等下行子指標個數增加，顯現整體商業服務業景氣正走向衰退風險，且速度正在加速當中。

台經中心執行長吳大任指出，台灣產業K型發展，受惠於AI相關產品出口佳，薪資福利不斷成長，傳產、服務業出口慘兮兮，薪資呈M型化趨勢走向；商研院表示，台灣整體經濟呈「外熱更熱，內溫轉涼」走勢，衍伸出造成「結構性部門衰退」的隱憂，全年經濟成長超過7％，多是AI出口貢獻，相對於民間消費等支出的成長貢獻則相形見拙，顯示商業服務業景氣系統性下行。

廣告 廣告

商研院資料顯示，同行指標綜合指數（CCCIS）於去年4月觸頂後，經標準化的景氣循環綜合指數到今年10月已降至負0.4379個標準差，並預測到明年4月可能會持續下滑到負0.7782個標準差；商研院警示，不均衡復甦將更形分歧，下行子指標陸續增加，走向衰退的擴散指數持續擴大。

商研院進一步說明，目前的5個子指標當中，只剩「批發及零售」一枝獨秀。其餘包括住宿餐飲業實質消費、不動產及住宅服務業、住宅服務及水電瓦斯及其他燃料實質消費，以及服務業就業人數年成長率與循環趨勢等4個子指標，均呈現下行趨勢。

對於下行子指標增加，商研院警示，下行個數增加意味商業服務業逐步走向衰退的風險，且風險正加速提高當中，如今摻雜著內部結構性改變與外部環境衝擊，景氣變動正加劇變化當中。

商研院表示，對等關稅對半導體業影響較小，但對傳統產業的工具機、成衣、製鞋等，則是高關稅衝擊最大的三大慘業。

另主計總處5日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.23％，較10月下降，為逾4年半來最低水準；不過受到雞蛋、豬肉上漲，外食費也跟著上揚、年增3.51％，民眾對通膨感受仍然相當深刻。