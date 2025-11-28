商管顧問成AI受災戶 傳麥肯錫裁撤200人

受AI浪潮衝擊，商管顧問公司麥肯錫裁員200人，並加速導入AI工具。

國際知名商管顧問公司「麥肯錫」，因應AI發展，近期在全球大幅調整人力布局，傳出上星期由於公司加速導入人工智慧（AI）工具，公司裁撤約200名技術與科技相關職位。（葉柏毅報導）

根據多家外媒報導，麥肯錫正在全面重新盤點內部各項職能，評估哪些工作可以由AI介入，或完全接手。知情人士透露，麥肯錫正加速導入人工智慧工具，希望藉由自動化提升整體效率，並優化營運流程。

報導說，麥肯錫不排除在未來兩年內，持續縮減「非面對客戶」的技術與後勤角色，同時調整專業支援架構，以配合新的營運型態。

報導指出，麥肯錫這次大裁員，正反映AI自動化浪潮已經衝擊到商管顧問產業，尤其是重複性強、容易標準化的技術支援與資訊業務，受到AI工具替代的風險明顯升高，也可能為相關人力帶來新一波轉型壓力。