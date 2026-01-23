商總人資委員會攜手聖約翰科大簽署產學MOU 啟動「一條龍」人才培訓計畫 鎖定水電、長照及營建缺工潮 打造「即訓、即測、即用」國家級考場基地

圖說:聖約翰科技大學與全國商業總會人力資源暨技術訓練委員會簽署產學合作備忘錄，共同推動教育訓練、證照課程及人才培訓，打造更貼近產業需求的學用合一環境。左起：唐彥博校長、賴俊年董事、曾鴻鍊執行董事、韋伯韜主委。

【記者羅伯特/綜合報導】 面對國內產業缺工問題日益嚴峻，為協助企業補足專業技術人力，中華民國全國商業總會人力資源暨教育訓練委員會（後以下簡稱：商總人資委員會）積極尋求優質學界夥伴。於中華民國115年1月21日，由商總人資委員會主任委員韋伯韜率隊前往聖約翰科技大學，與該校校長唐彥博共同簽署「產學合作備忘錄（MOU）」。雙方宣佈將展開為期三年的深度合作，結合商總的產業資源與聖約翰科大的國家級檢定場域，針對室內配線、管路配置、長照服務及堆高機操作等職類，共同推動教育訓練及證照推廣，落實「學用合一」，為台灣產業注入新活水。

本次簽約儀式陣容龐大，展現雙方對此合作的高度重視。商總方面由人資委員會主任委員韋伯韜代表簽約，並由副主任委員高鼎宸、委員林克謨、委員鄧哲偉及執行長劉華欣共同見證；聖約翰科大則由校長唐彥博代表簽約，執行董事曾鴻鍊及董事賴俊年擔任見證人。

圖說:商總及聖約翰科大董事會貴賓一行人一行人參觀電機系自來水配管證照檢定場，鄭超元副教授（左一）親自導覽解說。

韋伯韜：精準對接產業需求 解決水電與長照人力荒

商總人資委員會主委韋伯韜致詞時指出，當前台灣商業服務業與傳統產業正面臨嚴峻的人才斷層，特別是在水電工程、長照護理及飯店房務等領域，缺工狀況已成為企業發展的絆腳石。商總作為產業界的領頭羊，有責任協助政府與企業尋求解方。

韋伯韜強調，此次與聖約翰科大結盟，目標非常明確：一是「挖掘潛在勞動力」，透過證照制度提升本國勞工專業度；二是「強化外籍人力素質」，加強語言與專業輔導。他表示，商總將借助聖約翰科大完善的訓練設施，串聯人才培育的上下游，不僅要讓學員取得學位，更要協助其考取國家證照，直接銜接職場，成為支撐國家產業發展的重要後盾。

盤點國家級考場 聖約翰展現硬實力

簽約儀式後，商總人資委員會商總一行人在校方引導下，實地參訪聖約翰科大引以為傲的專業訓練基地。這些基地均已通過勞動部評鑑，具備「即測即評」資格，包括：堆高機操作、自來水管配管、氣體燃料導管配管、室內配線（乙級、丙級）以及居家照護實習教室。

商總代表團對於學校能擁有如此高規格、且集中於同一校區的多元檢定考場給予高度評價。韋伯韜主委認為，這正是商總會員及其所屬企業最需要的資源，未來雙方將共同設計兼具理論與實務的課程，學員在校受訓後即可「原地考照」，大幅提升通過率與就業競爭力。

傳承名校基因 打造BIM與綠能人才

聖約翰科大執行董事曾鴻鍊在交流中提到，聖約翰傳承自上海聖約翰大學，擁有深厚的工程與建築教育底蘊，曾培育出貝聿銘等建築大師。他指出，商總具備強大的產業整合平台，而學校則有技術與場地，雙方合作將建構從培訓、輔導到考照的「一條龍」機制。

董事賴俊年則補充，因應ESG與智慧建築趨勢，學校已建置「BIM（建築資訊模型）暨ESG特色實驗室」。具備BIM證照的人才年薪可達百萬，這也是未來商總與學校可共同推廣的高階證照領域，協助年輕世代提升職涯層次。

校長唐彥博：三年計畫 務實推動產學共榮

聖約翰科大校長唐彥博表示，感謝商總對學校辦學成果的肯定。學校近年在董事會支持下，連續四年每年投入兩千萬經費更新設備，打造全國首創的營建技術人才培訓基地。根據雙方簽署的MOU，自民國115年至117年，雙方將在產學交流、人才培育學程及證照推廣上緊密合作。

透過商總的平台宣傳與學校的教學能量，雙方將致力於縮短學用落差，達成「即測、即用」的目標。這不僅是聖約翰科大「通企（深化產學合作）」理念的實踐，更是商總協助產業解決缺工問題的具體行動，期盼在未來三年內，能為台灣培育出更多具備實戰力的專業職人。