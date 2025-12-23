商總品牌金舶獎聯誼會會長交接 薛煒立奠基李奇嶽接棒
【記者羅伯特/綜合報導】由中華民國全國商業總會推動的「品牌金舶獎」，昨(22)日舉行品牌金舶獎聯誼會第一、二屆會長交接典禮暨感恩餐會，在產官學界代表、金融與資本市場人士，以及國際友邦使節共同見證下，由第一屆會長薛煒立正式交棒第二屆會長李奇嶽，象徵品牌金舶獎平台從奠基期邁向深化擴展的新階段。
本次活動陣容盛大，包括國發會副主任委員詹方冠、內政部政務次長董建宏、經濟部商業發展署署長蘇文玲、經濟部中小及新創企業署署長李冠志、僑務委員會副委員長李妍慧等中央部會代表出席；帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯三國駐臺大使亦親臨致詞，肯定品牌金舶獎在淨零轉型與綠色成長上的實質行動力，並為台灣品牌與友邦合作的成果背書，凸顯金舶獎平台已成為「可被採用、可被驗證」的國際合作管道。
此外，總統賴清德及臺北市市長蔣萬安亦特致賀電，表達政府對商總品牌平台、企業永續轉型與國際拓展的高度重視，彰顯品牌金舶獎不僅是一項榮耀，更是一套能將政策、資源與市場有效串聯的落地機制。
薛煒立：從榮耀走向成果 奠定「可交付永續」基礎
回顧第一屆任期，薛煒立以「可交付的永續」作為聯誼會核心主軸，強調品牌不能只停留在得獎與曝光，而必須轉化為可複製、可驗證、可驗收的實際成果。他推動會員之間由鬆散名單轉為互相支援的合作網絡，並積極促成政策、產業與國際資源的對接，讓品牌金舶獎從單一表揚制度，升級為具行動力的整合平台。
在其任內，聯誼會串接中央部會、地方政府、金融與資本市場資源，並安排品牌 Pitch 與實務交流，協助企業在同一場域完成政策理解、資金媒合與市場曝光，展現商總平台將資源轉化為商務成果的效率。
薛煒立在交接時表示：「會長不是頭銜，而是責任；不是站上舞台，而是把舞台搭好。」他也宣示「退位不退場」，未來將持續以政策溝通與國際鏈結的經驗，成為聯誼會的後盾，協助會員將資源整合成具體解決方案。
李奇嶽：承先啟後 把平台做成真正能走的管道
接任第二屆會長的李奇嶽表示，將承接第一屆所奠定的基礎，進一步強化品牌金舶獎聯誼會的制度化運作，讓平台不只是交流場域，而是企業「用得上、走得通」的成長管道。他指出，台灣品牌要走向國際，關鍵在於政策、資本與市場的有效整合，而聯誼會正是串聯這三者的重要節點。
在具體規劃上，李奇嶽表示，第二屆任期將與商總CEO聯誼會結盟為兄弟會，擴大企業主之間的經驗交流與跨產業合作；並規劃北、中、南三場地方政府機關交流活動，協助品牌企業更貼近地方產業政策與投資機會；同時安排三場中央部會交流，強化企業與政策端的直接溝通。此外，也將舉辦三場專題研討會，聚焦品牌治理、永續轉型、國際市場與資本策略，協助企業系統性提升競爭力。
整合政策、資本與國際資源 加速品牌出海
在資源面向，李奇嶽指出，聯誼會除持續協助會員對接國發基金及政府相關政策工具外，也將引入美國那斯達克（NASDAQ）培訓資源，協助具潛力的品牌企業提前接軌國際資本市場，強化公司治理、財務制度與投資人溝通能力，為未來海外布局與成長奠定基礎。
商總理事長許舒博致詞時表示，品牌是台灣中小企業走向國際的關鍵通行證，而品牌金舶獎的價值，在於透過資源整合與快速露出，縮短品牌進入國際市場的時間。他肯定薛煒立完成創會奠基，也勉勵李奇嶽在既有基礎上再創高峰，號召會員深化合作、以團隊作戰方式「一起打國際盃」。
產官齊力 打造可被信賴的台灣品牌
多位中央部會代表於會中一致表示，品牌金舶獎與聯誼會已展現將政策轉化為產業成果的能力。國發會副主委詹方冠指出，透過平台持續共學交流，將可放大金舶獎企業的整體影響力；內政部政務次長董建宏、商業發展署署長蘇文玲等亦表示，政府將持續以公私協力方式，支持品牌企業深化永續與國際合作。
在產官學金媒與國際友邦的共同見證下，品牌金舶獎聯誼會完成世代交接，也展現台灣品牌從「得獎」走向「交付」、從「被看見」走向「被採用」的堅實步伐。
第二屆商總品牌金舶獎幹部名單：
會長 李奇嶽 DoMo集團董事長
海外副會長 陳榮進 越南藍江飯店董事長
總幹事 許志淞 云風實業 董事長
財務長 楊邦彥 根本在旅行 執行長
公共關係總召 林志松 大拙匠人 執行長
會務發展總召 顏家欣 麗源光電 董事長
永續發展總召 李清勇 檜山枋 總經理
北區活動總召 陳雲逸 灃郁智權 總經理
中區活動總召 吳政哲 六書堂董事長
南區活動總召 張家祥 環安家具 總經理
