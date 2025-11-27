商總推冷凍冷藏設備節能成果豐 許舒博：產業升級轉型重要契機 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

為響應政府2050年淨零排放目標，中華民國全國商業總會今年啟動「冷凍冷藏設備節能響應行動」，歷經半年推動後，量販店、超市與便利商店等連鎖業者普遍參與。全國商業總會理事長許舒博今（27）日指出，冷凍冷藏設備約占量販、超市、超商等業態30%至40%的整體用電，是能效提升的關鍵項目。

許舒博指出，本年度共邀集家樂福量販店、家樂福超市、city’super、主婦聯盟生活消費合作社、喜互惠生鮮超市、萊爾富、7-ELEVEN、全聯、大全聯、台糖蜜鄰超市、億客成生鮮超市與Fresh Mart等12家指標企業，共至少8711家門市響應。各門市並張貼節能標示貼紙，提升民眾對節能作法的認知及支持。

根據商總統計與企業回報資料顯示，各業者透過汰換高效率變頻主機、採用高效率壓縮機、導入運轉狀態可視化管理、加強設備維護等方式，累計完成超過16876項設備改善，平均節電幅度介於5%至15%。多家企業更導入即時能耗監控平台，以資料分析及績效追蹤調整設備運作策略，不僅降低營運成本，也同步減少碳排放，展現企業落實ESG的具體成果。

許舒博表示，為提高企業參與意願，商總在推動期間與業者保持密切溝通，透過開設節能課程、專題講座、面對面訪談與現場交流等方式，協助企業了解節能效益與執行方法，深化合作並提升整體推動動能。

許舒博表示，推動節能不僅是企業社會責任，更是產業升級轉型的重要契機。未來將持續擴大計畫範圍，邀請更多連鎖企業與地方商圈加入，共同打造淨零永續的環境。

照片來源：全國商業總會

