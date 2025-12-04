商總率民生消費品產業團赴沖繩搶市

商總理事長許舒博（前排左五）與沖繩副知事大城肇及重要組織團體合影。（圖：商總提供）

▲商總理事長許舒博（前排左五）與沖繩副知事大城肇及重要組織團體合影。（圖：商總提供）

全國商業總會「臺灣民生消費品產業拓銷團」赴沖繩拓銷，成功串聯官方、產業與市場三方力量，預估創造四八○萬美元潛在商機，展現臺灣品牌在日本市場的高度影響力與成長潛力。

商總理事長許舒博表示，臺灣與沖繩地理位置相近，往返距離短、物流成本低，使沖繩成為臺灣企業佈局日本的重要前哨站。每年有八十六萬名臺灣旅客前往沖繩，無論是觀光、商務或民間活動，都展現出雙方活絡且穩健的連結。此次拜會沖繩縣知事玉城丹尼與副知事大城肇時，雙方就觀光推廣、食品互通、文創合作等主題進行深入討論，並確認未來合作方向，為臺灣企業進軍日本市場及雙邊經貿發展奠下更堅固的基石。

此次拓銷團係由理事長許舒博率領二○二五「臺灣民生消費品產業拓銷團」赴沖繩，展開為期六天的經貿推廣行程，並結合政府拜會、企業媒合與大型民眾活動，共有二十四家臺灣企業參與，展出內容橫跨食品、伴手禮、保健商品、文創等多元領域。活動期間安排多場一對一媒合會，共吸引二十六家日本企業到場洽談。雙方針對通路需求、產品包裝調整、量產規格、合作方式等面向進行深入交流，日本買家普遍對臺灣商品展現高度興趣，不少企業更主動提出後續試單、代理合作或商談進一步訪臺的可能性。

許舒博強調，相較於以往拓銷團多以企業端B2B洽談為主，這次更安排參與臺灣祭，讓臺灣企業能直接面對日本消費者，獲第一手市場反應，對調整產品方向與品牌定位大有助益。此次拓銷團採取「官方合作、企業洽談、消費市場」三軸並行模式，不僅提升臺灣品牌在沖繩的市場能見度，也加深雙方民間交流，為臺灣企業開拓日本市場提供更全面協助，形塑兼具文化交流與市場推廣的現場能量。

近年商總持續深化臺日經貿網路，自二○二三年起陸續前往鳥取、福岡、東京、熊本等地交流，並多次接待沖繩縣府來訪。今年四月更與豐前市政府共同成立「臺日交流中心」，象徵雙邊合作進入更緊密的新階段，提供想要落地日本之臺灣企業一條龍服務，未來將持續協助臺灣企業深耕日本市場，拓展多元合作領域，為兩國企業與民眾創造更多實質成果。