民視新聞／綜合報導

商總舉辦第79屆商人節暨金商獎頒獎典禮，一共有多達60位獲獎者脫穎而出，對台灣的經濟成長貢獻不少，每一位都是各行各業的標竿典範。

金商獎受獎項目分別為優良商人、優良外國駐臺商務單位、優良外商、優良老店及菁英老店，商總也說，希望透過每年的頒獎表揚，提升企業競爭力，樹立更多台灣典範。

原文出處：商總第79屆商人節暨金商獎頒獎 60位獲獎者脫穎而出

