商總肯定台美關稅成果 籲設投資單一窗口

（中央社記者曾筠庭台北16日電）台美關稅談判達成協議，台灣企業自主投資2500億美元，政府另以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元授信額度。全國商業總會理事長許舒博今天表示，針對台美投資合作，建議政府設置專責部門作為單一窗口，並為中小企業打造赴美投資的「綠色通道」，協助企業順利布局。

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，行政院與美國商務部公布協議內容，雙方達成台灣對等關稅由20%調降為15%，且不疊加原本最惠國待遇稅率，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。

商總表示，肯定政府談判團隊在複雜的國際政經情勢下，為台灣爭取具競爭力的經貿條件。

商總指出，此一成果讓台灣與日本、韓國、歐盟等主要經濟體站在同一競爭軌道，有助企業在美國市場取得公平競爭機會，對水五金、工具機等傳統產業，以及高爾夫球、自行車、重電等民生相關產業復甦，皆可望帶來正面助益。

在美國「232條款」議題上，商總也肯定談判團隊爭取到半導體及其衍生產品適用最優惠盟國待遇，並將汽車零組件、木材、航空零組件等產業納入保障範圍。商總指出，此次關稅談判不僅照顧電子與高科技產業，也兼顧傳統產業，對整體出口環境具有實質正面效果。

針對台美投資合作模式，許舒博表示，雖然目前尚未公布明確時程，但仍存在時間壓力，既然美方承諾協助台商取得土地、水電、稅務與簽證等資源，建議政府設立專責單位，形成單一窗口與美方對接，協助有意赴美投資的企業，特別是中小企業，透過制度化的「綠色通道」降低行政與營運障礙。

在金融支持方面，許舒博指出，過去台灣金融業在美國的布局相對有限，重心多放在中國大陸及東南亞市場。隨著產業加速赴美投資，金融機構在融資、結算與服務台商方面的重要性將更加凸顯，呼籲主管機關在台美協議架構下，積極協助金融業擴大對美布局。

商總最後再次肯定政府談判團隊的努力，並表示台灣企業具備高度韌性，只要政府與民間攜手合作、以前瞻角度掌握台美協議帶來的契機，將有助於共同維護台灣出口動能與整體產業競爭力。（編輯：楊蘭軒）1150116