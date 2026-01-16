商總肯定談判 許舒博：設綠色通道助中小企業赴美投資

商總理事長許舒博肯定台美關稅談判成果。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕台美對等關稅出爐，稅率從20%降至15%，商總肯定政府談判團隊的談判成果，能與日本、韓國、歐盟等在同一軌道上，讓台灣企業取得公平競爭的機會，尤其對於水五金、工具機等傳統產業，以及高爾夫球、自行車、重電等攸關民生產業復甦有正面幫助。

在232條款議題上，商總肯定談判團隊爭取到半導體、半導體衍生品適用最優惠盟國待遇，並涵蓋汽車零組件、木材、航空零組件等產業。有關關稅談判成果，除電子高科技產業外，其他傳產也被涵蓋，對我國整體出口環境具實質正面效益。

廣告 廣告

至於台灣對美投資2500億美元、授信保證2500億美元，雖然沒有時間表，仍有時間壓力，商總指出，美方承諾協助我商取得土地、水電及稅務、簽證等資源，商總理事長許舒博建議政府可設置專責部門，形成單一窗口與美方對接，以協助有意赴美投資業者，尤其是中小型企業，可以有「綠色通道」得以順利布局。

金融支持方面，許舒博表示，過去台灣在美國的金融布局較為有限，主要仍是集中在中國與東南亞市場，因此金融產業在台美協議的框架下，必須思考如何擴大金融業於美國的布局，隨著產業擴大赴美投資，臺灣的金融機構仍然扮演與台商密切往來之關鍵角色，他呼籲金管單位能朝此方向積極協助推動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台美簽MOU 政院：全球首個半導體及衍生品關稅最優惠待遇國家

談妥對等關稅15％且不疊加！鄭麗君：台美關稅談判取得二大成果

對等關稅敲定15％且不疊加 水五金預估訂單就快回流

對等關稅降至15％ 新北市中小企業主：放下心中大石頭

