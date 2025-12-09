商總：政院評估非法移工自首後重新合法聘用作法

（中央社記者曾智怡、曾筠庭台北9日電）商總今天舉行2025行政院長與商業領袖座談會，今年提出65項提案，其中9案與缺工相關。理事長許舒博會後表示，環境部已承諾在最快時間內做成決議，將3K產業尤其廢棄物清除業納入開放移工範圍。另外，行政院評估非法移工自首後重新合法聘用作法，盼緩解台灣非法移工問題。

中華民國全國商業總會今天辦理「2025行政院長與商業領袖座談會」，由許舒博與行政院長卓榮泰共同主持，邀請相關部會首長出席。

商總今年共有65項提案，總提案數為近年之最，其中9案與缺工相關，包括廢棄物清除、觀光旅館、紙器、資源回收、果菜批發、石油化學品儲槽、塑膠製品、機器、人力仲介等行業皆反映人力資源困境；商總也認為，特定營商相關權責單位不明確，盼行政院指示協調，讓業者有所依循。

許舒博會後接受媒體訪問表示，會中旅宿業對於勞動部開放技術移工表示肯定，但3K產業如清除業則排除在外，環境部也承諾在最快時間內做成決議，將3K尤其清除業納入開放外籍勞工範圍，增加其就業機會。

許舒博進一步說，至於其他沒有討論到的案子，卓榮泰也責成行政院秘書長張惇涵後續與產業溝通，例如延長技術工留任時間、建議外籍學生留在台灣就業；外籍幫傭部分則優先考慮醫療長照，勞動部長洪申翰並強調要有配套措施提高本勞待遇。

談及整體缺工情形，許舒博指出，逃走移工是是蠻大困擾，多選擇至山上採摘青菜、水果、茶葉等，台灣逃跑移工問題之所以嚴重，是因台灣很多業主僱用非法移工，須考量相關刑責是否過低，以及法制化可能。

他解釋，卓榮泰私下有向他表達，非法移工自首以後，可重新辦理聘用（辦理合法政策），這也是一勞永逸方法，否則移工數量看似夠，事實上多為逃跑移工，當中也牽涉移工背負高額債務，逃跑目的是盼獲得更好工資，這方面可一起討論，目前尚無法完全解決問題。

至於台灣本土勞工，許舒博說，勞動部主要仍針對在台灣已找不到人的行業優先開放，其餘開放速度不會很快、趨於保守。

針對先前政府開放旅宿業引進外國技術人力，許舒博認同「先求有再求好」，不能一下子開放太多，今天會中重點之一是加強政府對觀光產業支持，卓榮泰已責成各單位「都要變成觀光部」，進而帶動全台觀光。

此外，財劃法爭議卡關，許舒博致詞提到，八大工商團體願意做朝野溝通橋梁，他補充，政府與工商界需先釐清需求與底線，凝聚共識後，才能有效與在野黨對話，他也向卓榮泰提出邀約，表示若有需要，願意安排餐敘，邀集八大工商團體理事長與卓榮泰面對面交流，掌握國家當前情勢。（編輯：潘羿菁）1141209