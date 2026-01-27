商總：立院若阻擋審議關稅協議 反作用力恐回到在野黨

（中央社記者曾筠庭台北27日電）美國總統川普在社群媒體發文表示，因南韓國會未能依約完成批准程序，美方將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15%調高至25%。全國商業總會理事長許舒博今天表示，美國此舉形同「以韓國為戒」，提醒各國若國會遲未完成審議，恐面臨關稅反彈風險，台灣也不排除出現類似情況。

此外，許舒博指出，關稅、投資等重大經貿議題應回到立法院公開討論，若完全阻擋審議，最終反作用力恐回到在野黨身上。

許舒博接受廣播節目「嗆新聞」專訪時指出，若台灣國會長期未就台美關稅協議完成審議或通過，美國可能回到原本較高的關稅水準，屆時首當其衝的是產業界與就業市場。他說，產業界普遍希望「盡快審、盡快談」，相關配套與細節都可在國會中充分討論，但不宜一味擱置不處理。

廣告 廣告

許舒博表示，15%關稅方案並未遭到產業界、朝野政黨明確反對，既然方向已有共識，就應先進入實質審議。他認為，美國透過對韓關稅調整，已釋出明確訊號，若國會遲未動作，產業界勢必出現反彈。

許舒博認為，國會是「論理的地方」，關稅、投資等重大經貿議題應回到立法院公開討論，若完全阻擋審議，最終反作用力恐回到在野黨身上。他指出，關稅牽動百工百業與民生經濟，衝擊具立即性，一旦企業倒閉、工作流失，民意反彈將直接反映在選票上。

許舒博指出，若台灣國會如同韓國未能在期限內完成關稅協議，美國調整政策後，產業界的不滿最終仍會反映在政治責任上。他也直言，未來2026、2028年都將面臨選舉，在野黨是否能承擔相關政策後果，值得深思。

針對台廠自主投資2500億美元以及台積電赴美相關議題，許舒博指出，外界所稱「2500億美元投資」不可能一次到位，相關投資將取決於市場條件與公司營運評估；至於半導體產能是否有40%移轉至美國，也不太可能在短期內實現，甚至可能在川普卸任後仍未達成。

許舒博指出，台積電在美國的營運模式與在台灣仍有落差，相關決策自有其長期考量，「產量和技術不一樣，要分開來談」，政府可以用法律約束台灣廠商的關鍵技術是否留在國內，但產量是「哪裡有市場就會在哪裡生產」，生產的考量應該留給廠商自行決斷。

針對外界擔心台積電赴美投資，恐有掏空台灣的疑慮，許舒博以美光為例指出，外商美光近期收購台灣的力積電廠房，顯示外商同樣在加碼投資台灣。他認為，這反映商業行為自有其考量，對台積電而言，真正關心的並非40%的產能轉移，而是關鍵技術能否留在台灣。

此外，許舒博表示，總統賴清德是化解朝野對立的那把關鍵鑰匙，應展現更多溝通彈性，並廣泛聽取各界意見，包括用電等重大公共政策，也有必要透過協商尋求社會共識。（編輯：潘羿菁）1150127