商船霸停蚵寮作業海域 市議員宋立彬籲高市府成立小組加速解決
高雄市議會目前進行市政總質詢，出身梓官、彌陀、永安海線地區的市議員宋立彬為當地漁民請命，要求高市府針對二○二三年天使輪外海翻覆，上百貨櫃沉沒遲未處理完畢所衍生的商船霸停作業海域後遺症，迅速組成專案小組加以解決，否則不排除拉高抗爭層次，呼籲高市府重視當地漁民權益
市議員宋立彬於今(三)日總質詢時指出，蚵寮漁港近海作業漁船數量眾多，近年因二○二三年帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，數百個貨櫃沉入海底，導致漁民在此處作業時，漁網等漁具頻繁遭到破壞，更嚴重影響當地海洋生態。
宋立彬進一步表示，天使輪翻覆後導致諸多往返高雄港的大型商、貨船，紛紛暫泊蚵寮漁港出海航線附近三海浬處，數量甚至多達六十至七十艘，但是該區屬漁業署認定的漁船捕撈範圍，已有違法停靠疑慮。
宋立彬表示因此接獲多起漁民陳情，由於商船大量暫泊蚵寮漁港外部海域，已經嚴重妨礙漁船作業、影響航行安全；且諸多商船竟直接將船上垃圾任意拋至海上，造成海域滿是廢棄物漂移，嚴重危害海域生態。宋立彬強烈要求海洋局儘速處理，並與港務局合作，讓相關進出高雄港船隻移往他處適當海域暫泊。
宋立彬強調，蚵寮漁港近年漁獲量有減少趨勢，恐怕也與此事有關，要求高市府儘速成立專案小組，由秘書長任召集人協同高市府相關局處，與中央部會所轄海巡署、漁業署等機關展開解決行動，早日清空蚵寮漁港漁民作業海域，還漁民一個安全無虞的作業環境。
